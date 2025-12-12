В Дагестане зарегистрировали два смертельных случая от гонконгского гриппа

В текущем эпидемическом сезоне в регионе зарегистрирован 61 случай заболевания гонконгским гриппом

Фото: Динар Фатыхов

В Дагестане зафиксированы два случая смерти от последствий гриппа A (H3N2), известного как гонконгский грипп. Об этом 12 декабря сообщило РИА «Новости» со ссылкой на профильные службы региона.

По данным собеседника агентства, у обоих скончавшихся пациентов был лабораторно подтвержден диагноз — грипп A (H3N2).

Ранее в пятницу Управление Роспотребнадзора по Дагестану проинформировало в своем телеграм‑канале, что в текущем эпидемическом сезоне в регионе зарегистрирован 61 случай заболевания гонконгским гриппом.

На общероссийском уровне, как отмечает Роспотребнадзор, наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Рената Валеева