Владимир Путин завершил визит в Туркмению

В рамках визита Путин провел серию двусторонних переговоров с лидерами нескольких государств

Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Туркменистан. Как сообщили в Кремле, глава государства вылетел из аэропорта Ашхабада — опубликованные кадры запечатлели момент, когда Путин поднимается на борт самолета.

Российский лидер прибыл в столицу Туркменистана 12 декабря 2025 года. Ключевым событием визита стало участие в международном форуме, посвященном Международному дню нейтралитета и 30‑летию постоянного нейтралитета Туркменистана. На заседании форума президент России отметил существенное укрепление экономического сотрудничества между двумя странами. В частности, Путин указал, что за 10 месяцев 2025 года товарооборот между Россией и Туркменистаном вырос на 35% — это превышает показатели за весь предыдущий год. Кроме того, президент подчеркнул готовность российских компаний реализовывать новые инвестиционные проекты на туркменском рынке.

В рамках визита Путин провел серию двусторонних переговоров с лидерами нескольких государств. Среди собеседников российского президента были:

президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;

президент Ирана Масуд Пезешкиан;

президент Ирака Абдул Рашид;

лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Главу государства сопровождал раис Татарстана Рустам Минниханов. Он принял участие в двусторонних переговорах Путина с главами других государств.

Рената Валеева