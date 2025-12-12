Татарстанская компания получила 10 млн рублей на развитие производства котлов

Средства направлены на запуск и развитие производства новой линейки водогрейных котлов

Фото: Артем Дергунов

ООО НПП «ТермоАвтоматика» стало победителем второй очереди конкурса программы «Бизнес Старт» и получит 10 млн рублей господдержки. Средства направлены на запуск и развитие производства новой линейки водогрейных котлов, а также на укрепление позиций компании на рынке. Об этом сообщили в Минэкономики РТ.

Предприятие специализируется на выпуске двух‑ и трехходовых водогрейных котлов торговой марки ЭНТЕР мощностью до 15 МВт. В рамках грантовой поддержки компания планирует наладить производство водогрейного котла с повышенной энергетической эффективностью, способного работать на жидком и газообразном топливе.

Конкурс «Бизнес Старт» организован Фондом содействия инновациям совместно с Минэкономразвития России в рамках федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По итогам второй очереди отбора грантовую поддержку получили 17 малых технологических компаний (МТК) России. Общий объем финансирования составил 262 млн рублей. Размер гранта для одного проекта может достигать 18 млн рублей при условии обязательного внебюджетного софинансирования. Прием заявок проходил с 21 августа по 22 сентября 2025 года.

В этом же году в первой очереди программы «Бизнес Старт» победителями из Татарстана стали две компании, специализирующиеся на производстве медицинского оборудования. Им было выделено около 32 млн рублей на масштабирование производства и укрепление рыночных позиций.

Рената Валеева