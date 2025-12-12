Минюст внес четырех человек, включая журналиста и блогера, в список иноагентов

Всем фигурантам вменяется распространение недостоверной информации о решениях и политике властей

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России расширил реестр иноагентов, включив в него четверых. В список добавлены израильский журналист и медиаменеджер Михаил Гуревич*, бурятский общественный деятель Доржо Дугаров*, блогер-популяризатор космических исследований Виталий Егоров*, известный под псевдонимом Zelenyikot, а также бывший ейский депутат Александр Коровайный*.

Всем новым фигурантам списка, по данным Минюста, вменяется участие в создании и/или распространении контента иноагентов и распространение недостоверной информации о решениях и политике российских властей. Все они, как сообщает ведомство, проживают за пределами РФ.

Помимо общих обвинений, для каждого из них были указаны и дополнительные основания. Михаилу Гуревичу*, в частности, вменили участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ. Доржо Дугаров*, по информации Минюста, выступал против проведения СВО и участвовал в распространении контента нежелательных организаций. Аналогичные обвинения в выступлении против СВО и участии в создании контента нежелательных организаций были предъявлены и Виталию Егорову. Александр Коровайный*, в свою очередь, распространял недостоверные сведения о российской избирательной системе, а также участвовал в создании и распространении контента нежелательных организаций.



Рената Валеева