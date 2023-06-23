В Татарстане ввели 70% жилья от плана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане ввели более 2 млн квадратных метров жилья, что составляет 70% от плана. Об этом доложил на совещании в Доме правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.



Застройщики коммерческого жилья ввели 65% от запланированного объема. В абсолютных цифрах это 115 многоквартирных домов общей площадью 926 тыс. кв. метров.

По программе социальной ипотеки ввели 26 домов на 104 тыс. кв. м, что составляет 65% от общего объема обязательств. На 69% выполнен годовой план в части индивидуального жилищного строительства. Общая площадь готовых домов составляет 1,3 млн кв. метров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Продолжается строительство 11 школ. Строительно-монтажные работы подрядчиками выполнены на 79%. Ведется строительство двух детских садов. Готовность «переходящего» дошкольного учреждения оценивается в 78%. По второму детсаду работы выполнены на 31%.

На начало июня в Татарстане ввели 1,92 миллиона квадратных метров жилья — 62% от годового плана.

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Маргарита Головатенко