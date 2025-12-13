Новости общества

Казанцы выбрали MAX как самое популярное средство коммуникации

17:22, 13.12.2025

Помимо Max, казанские пользователи чаще всего выбирают соцсети VK Group

Фото: Динар Фатыхов

RuStore опубликовал рейтинг наиболее востребованных приложений категории «Общение» среди пользователей Казани за прошедший ноябрь.

Согласно представленным данным, лидером по количеству загрузок стало приложение Max, набравшее 41,2% всех установок. Второе место заняла соцсеть «ВКонтакте» с результатом 22,8%. Замкнули тройку лидеров «Одноклассники» с показателем 6,8%.

Кроме указанных приложений, популярностью пользовались также сервисы VK Group: «VK Мессенджер» набрал 4,3%, а специализированный сервис «VK Знакомства» привлек внимание 2,2% местных пользователей.

Ранее «Реальное время» писало, что аудитория мессенджера MAX превысила 30 миллионов пользователей.

Ариана Ранцева

Общество Татарстан

