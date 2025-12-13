Казанцы выбрали MAX как самое популярное средство коммуникации
Помимо Max, казанские пользователи чаще всего выбирают соцсети VK Group
RuStore опубликовал рейтинг наиболее востребованных приложений категории «Общение» среди пользователей Казани за прошедший ноябрь.
Согласно представленным данным, лидером по количеству загрузок стало приложение Max, набравшее 41,2% всех установок. Второе место заняла соцсеть «ВКонтакте» с результатом 22,8%. Замкнули тройку лидеров «Одноклассники» с показателем 6,8%.
Кроме указанных приложений, популярностью пользовались также сервисы VK Group: «VK Мессенджер» набрал 4,3%, а специализированный сервис «VK Знакомства» привлек внимание 2,2% местных пользователей.
Ранее «Реальное время» писало, что аудитория мессенджера MAX превысила 30 миллионов пользователей.
