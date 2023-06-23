Паспортизация дорог в Казани обойдется бюджету в 1,2 млн рублей
На паспортизацию дорог и внутриквартальных проездов Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани выделят 1,2 млн рублей. Средства выделяют из бюджета города.
Объекты дорожного хозяйства поставят на учет для рационального распределения средств и концентрации ресурсов на их содержание, ремонтно-восстановительные работы, реконструкцию. В паспорте будут содержаться такие данные, как схема расположения объекта, уборочные территории, информация о состоянии проезжей части, наличии обочин, съездов, тротуаров, газонов, опор освещения.
Паспортизировать планируют 48 км дорог, это 39 объектов:
- ул. Ф. Амирхана туристический (от моста «Миллениум» до ул. Ямашева);
- ул. Ф. Амирхана (от ул. Ямашева до ул. Чуйкова);
- ул. Четаева (от Ф. Амирхана до ул. Чистопольская);
- ул. Волгоградская (с заездом к школе №71);
- ул. Октябрьская;
- ул. Восстания;
- местный проезд по ул. Чистопольская (вдоль домов 20, 22, 26);
- проезд к магазину «Магнит» (бывший «Эдельвейс») по ул. Адоратского, 31а;
- местный проезд по ул. Чистопольской (вдоль домов 14, 12);
- проезд вокруг стадиона «Казань-Арена» с парковками;
- ул. Дементьева (с заездом к «Авиатору»);
- ул. Большая Армавирская;
- ул. Беломорская;
- ул. Тэцевская (от Дементьева до Теплично-комбинатская с заездом к ТЭЦ-2 до дома №13а);
- ул. Чапаева;
- ул. Петра Баранова;
- ул. Центральная (Крутушка) до ул. Дачной;
- дорога к СНТ «Садовод-11» (Пихтовая);
- ул. Р. Зорге (с заездами к ДОУ и школе №147);
- ВКП от ул. Ленинградской до ул.2-я Ленинградская;
- ул. Короленко (от ул. М. Миля до проходных);
- ул. Копылова;
- ул. Ленинградская;
- ул. Пржевальского;
- ул. Вересаева;
- ул. Ударная;
- ул. Камчатская;
- ул. Сахалинская;
- ВКП ул. Дементьева, д. 3 — д. 3а;
- ВКП ул. Дементьева, д. 31а — д. 27;
- ВКП ул. Лукина, д. 12, 14 — ул. Максимова, д. 14;
- ул. Школьная (Кадышево);
- ул. Ленина (Борисоглебское);
- ул. Черняховского;
- ул. Ашхабадская;
- ул. Нагорная (Кадышево);
- ул. Смоленская;
- ВКП Адоратского, 47, от ул. Воровского (между домами по ул. Адоратского, 51 — ул. Ф. Амирхана, 40) до ул. Ф. Амирхана, 34;
- ВКП с ул. Гаврилова (проезд между домами 18а, 12б, по ул. Гаврилова до ул. Гаврилова, 28).
Паспортизацию в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани проводили и в прошлом году. Ее проводили на 32 дорогах и внутриквартальных проездах, общая протяженность составила 45,54 км.
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