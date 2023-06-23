Паспортизация дорог в Казани обойдется бюджету в 1,2 млн рублей

На паспортизацию дорог и внутриквартальных проездов Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани выделят 1,2 млн рублей. Средства выделяют из бюджета города.



Объекты дорожного хозяйства поставят на учет для рационального распределения средств и концентрации ресурсов на их содержание, ремонтно-восстановительные работы, реконструкцию. В паспорте будут содержаться такие данные, как схема расположения объекта, уборочные территории, информация о состоянии проезжей части, наличии обочин, съездов, тротуаров, газонов, опор освещения.

Паспортизировать планируют 48 км дорог, это 39 объектов:

ул. Ф. Амирхана туристический (от моста «Миллениум» до ул. Ямашева); ул. Ф. Амирхана (от ул. Ямашева до ул. Чуйкова); ул. Четаева (от Ф. Амирхана до ул. Чистопольская); ул. Волгоградская (с заездом к школе №71); ул. Октябрьская; ул. Восстания; местный проезд по ул. Чистопольская (вдоль домов 20, 22, 26); проезд к магазину «Магнит» (бывший «Эдельвейс») по ул. Адоратского, 31а; местный проезд по ул. Чистопольской (вдоль домов 14, 12); проезд вокруг стадиона «Казань-Арена» с парковками; ул. Дементьева (с заездом к «Авиатору»); ул. Большая Армавирская; ул. Беломорская; ул. Тэцевская (от Дементьева до Теплично-комбинатская с заездом к ТЭЦ-2 до дома №13а); ул. Чапаева; ул. Петра Баранова; ул. Центральная (Крутушка) до ул. Дачной; дорога к СНТ «Садовод-11» (Пихтовая); ул. Р. Зорге (с заездами к ДОУ и школе №147); ВКП от ул. Ленинградской до ул.2-я Ленинградская; ул. Короленко (от ул. М. Миля до проходных); ул. Копылова; ул. Ленинградская; ул. Пржевальского; ул. Вересаева; ул. Ударная; ул. Камчатская; ул. Сахалинская; ВКП ул. Дементьева, д. 3 — д. 3а; ВКП ул. Дементьева, д. 31а — д. 27; ВКП ул. Лукина, д. 12, 14 — ул. Максимова, д. 14; ул. Школьная (Кадышево); ул. Ленина (Борисоглебское); ул. Черняховского; ул. Ашхабадская; ул. Нагорная (Кадышево); ул. Смоленская; ВКП Адоратского, 47, от ул. Воровского (между домами по ул. Адоратского, 51 — ул. Ф. Амирхана, 40) до ул. Ф. Амирхана, 34; ВКП с ул. Гаврилова (проезд между домами 18а, 12б, по ул. Гаврилова до ул. Гаврилова, 28).

Паспортизацию в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани проводили и в прошлом году. Ее проводили на 32 дорогах и внутриквартальных проездах, общая протяженность составила 45,54 км.



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Маргарита Головатенко