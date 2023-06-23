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Паспортизация дорог в Казани обойдется бюджету в 1,2 млн рублей

10:26, 23.06.2023
Паспортизация дорог в Казани обойдется бюджету в 1,2 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На паспортизацию дорог и внутриквартальных проездов Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани выделят 1,2 млн рублей. Средства выделяют из бюджета города.

Объекты дорожного хозяйства поставят на учет для рационального распределения средств и концентрации ресурсов на их содержание, ремонтно-восстановительные работы, реконструкцию. В паспорте будут содержаться такие данные, как схема расположения объекта, уборочные территории, информация о состоянии проезжей части, наличии обочин, съездов, тротуаров, газонов, опор освещения.

Паспортизировать планируют 48 км дорог, это 39 объектов:

  1. ул. Ф. Амирхана туристический (от моста «Миллениум» до ул. Ямашева);
  2. ул. Ф. Амирхана (от ул. Ямашева до ул. Чуйкова);
  3. ул. Четаева (от Ф. Амирхана до ул. Чистопольская);
  4. ул. Волгоградская (с заездом к школе №71);
  5. ул. Октябрьская;
  6. ул. Восстания;
  7. местный проезд по ул. Чистопольская (вдоль домов 20, 22, 26);
  8. проезд к магазину «Магнит» (бывший «Эдельвейс») по ул. Адоратского, 31а;
  9. местный проезд по ул. Чистопольской (вдоль домов 14, 12);
  10. проезд вокруг стадиона «Казань-Арена» с парковками;
  11. ул. Дементьева (с заездом к «Авиатору»);
  12. ул. Большая Армавирская;
  13. ул. Беломорская;
  14. ул. Тэцевская (от Дементьева до Теплично-комбинатская с заездом к ТЭЦ-2 до дома №13а);
  15. ул. Чапаева;
  16. ул. Петра Баранова;
  17. ул. Центральная (Крутушка) до ул. Дачной;
  18. дорога к СНТ «Садовод-11» (Пихтовая);
  19. ул. Р. Зорге (с заездами к ДОУ и школе №147);
  20. ВКП от ул. Ленинградской до ул.2-я Ленинградская;
  21. ул. Короленко (от ул. М. Миля до проходных);
  22. ул. Копылова;
  23. ул. Ленинградская;
  24. ул. Пржевальского;
  25. ул. Вересаева;
  26. ул. Ударная;
  27. ул. Камчатская;
  28. ул. Сахалинская;
  29. ВКП ул. Дементьева, д. 3 — д. 3а;
  30. ВКП ул. Дементьева, д. 31а — д. 27;
  31. ВКП ул. Лукина, д. 12, 14 — ул. Максимова, д. 14;
  32. ул. Школьная (Кадышево);
  33. ул. Ленина (Борисоглебское);
  34. ул. Черняховского;
  35. ул. Ашхабадская;
  36. ул. Нагорная (Кадышево);
  37. ул. Смоленская;
  38. ВКП Адоратского, 47, от ул. Воровского (между домами по ул. Адоратского, 51 — ул. Ф. Амирхана, 40) до ул. Ф. Амирхана, 34;
  39. ВКП с ул. Гаврилова (проезд между домами 18а, 12б, по ул. Гаврилова до ул. Гаврилова, 28).

Паспортизацию в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани проводили и в прошлом году. Ее проводили на 32 дорогах и внутриквартальных проездах, общая протяженность составила 45,54 км.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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