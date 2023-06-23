Казань потратит на городской выпускной 12 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани на организацию общегородского выпускного потратят 12 млн рублей. Средства выделяют из бюджета столицы Татарстана.



Заказчиком выступает Комитет по делам детей и молодежи исполкома Казани. Заявки принимают до 30 июня. Подрядчика определят 4 июля.

В документах, опубликованных на сайте госзакупок, не содержатся сведения о точной дате проведения праздника, не указываются подробности программы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Последние звонки в школах столицы Татарстана в этом году состоялись с 22 по 25 мая. Каждое учебное заведение самостоятельно определяло дату проведения.



В 2022 году общегородской выпускной прошел 29 июня на Кремлевской набережной. Он собрал более 6 тысяч школьников. На нем выступали Анет Сай и группа Gayazovs Brothers.



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Маргарита Головатенко