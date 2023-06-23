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Казань потратит на городской выпускной 12 млн рублей

09:44, 23.06.2023
Казань потратит на городской выпускной 12 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани на организацию общегородского выпускного потратят 12 млн рублей. Средства выделяют из бюджета столицы Татарстана.

Заказчиком выступает Комитет по делам детей и молодежи исполкома Казани. Заявки принимают до 30 июня. Подрядчика определят 4 июля.

В документах, опубликованных на сайте госзакупок, не содержатся сведения о точной дате проведения праздника, не указываются подробности программы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Последние звонки в школах столицы Татарстана в этом году состоялись с 22 по 25 мая. Каждое учебное заведение самостоятельно определяло дату проведения.

В 2022 году общегородской выпускной прошел 29 июня на Кремлевской набережной. Он собрал более 6 тысяч школьников. На нем выступали Анет Сай и группа Gayazovs Brothers.

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Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование Татарстан Комитет по делам детей и молодежи

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