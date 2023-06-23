КГМУ оспорил решение УФАС на поставку мебели в отремонтированное общежитие вуза

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Арбитражном суде Татарстана завершилось судебное разбирательство между Казанским государственным медицинским университетом и мебельными компаниями. Те указывали, что их заявки на поставку мебели для общежития на 40 миллионов рублей отклонили необоснованно. Однако суд встал на сторону КГМУ, параллельно признав незаконным решение УФАС о том, что вуз якобы нарушил законодательство. Университет поприветствовал решение арбитража. Подробнее — в материале «Реального времени».

Мебель предназначалась для отремонтированного здания общежития

Спор возник из-за закупки, которую вуз объявил в начале января 2023 года. Речь о поставке мебели для оснащения общежития №5, расположенного в Казани по ул. Оренбургский тракт, д. 142. Напомним, оно недавно было отремонтировано, стоимость работ составила около 200 миллионов рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Что касается мебели, то начальная цена поставки составила порядка 43 миллионов рублей — забегая вперед, отметим, что в итоге контракт заключили на 39,3 миллиона рублей. Так, большая часть мебели предназначалась для жилых комнат: 250 кроватей с матрасом и двумя выкатными ящиками, 292 прикроватные тумбы, 128 трехместных и 68 двухместных столов, 512 систем хранения разных конструкций. 500 стульев на металлокаркасе, 128 гардеробных модулей, а также 120 настенных зеркал. Также в общежитие приобрели:

на кухню — 128 столешниц из нержавеющей стали;



в актовый зал — 90 складных стульев, стол президиума, тумбу для выступлений, письменный стол, две системы хранения, в том числе для верхней одежды;

в студсовет — 12 конференц-кресел, семь письменных столов, три мягких модуля, три системы хранения (две — для верхней одежды), журнальный столик;

в комнату врача — кушетку, шкаф медицинский для документов, письменный стол, табурет для врача, стол для посетителей;

в вестибюль — два мягких модуля со спинкой и два без;

в комнату службы безопасности — три стула для посетителей, три письменных стола, две системы хранения, мягкий модуль.

Всего, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», на участие подано 24 заявки. Контракт в начале февраля заключили с нижегородским ООО «Мебельпром». Его исполнение, как сообщается на сайте госзакупок, закончено.

«При подаче заявки на участие в торгах и формировании пакета документов все потенциальные участники имели равные возможности»

Через месяц после подписания договора в Арбитражный суд Татарстана поступил первый иск о признании недействительными как аукциона, так и договора — от ООО «Мебель-Маркет» из Нефтекамска. Аналогичное требование заявило ООО «Мебельный вопрос» из Санкт-Петербурга, позже их объединили. Отметим, что заявки обеих компаний отклонили, они также требовали внести изменения в документацию, продлить сроки подачи заявки, вернуть закупку на стадию определения победителя. Одновременно КГМУ потребовал признать недействительными несколько пунктов решения Управления Федеральной антимонопольной службы, в которых вуз называется нарушителем федерального закона от 18 июля 2011 года N223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Мебельные компании в исках назвали отклонение заявки необоснованным, а требования, установленные в закупочной документации, — вводящими участников торгов в заблуждение. В подтверждение позиции они указывали как раз на то решение УФАС. Предписание об устранении нарушений действующего законодательства не выдавалось, так как по результатам процедуры закупки был заключен договор. Однако после жалоб истцов ведомство все же отправило уведомление об остановке аукциона и о том, что заказчик, то есть вуз, не вправе заключить договор до рассмотрения претензии по существу, назначенного на 9 февраля. Однако 8 февраля КГМУ подписал с «Мебельпромом» соглашение на поставку, что и стало поводом для судебного разбирательства.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Суд встал на сторону медуниверситета и отказал в удовлетворении требований о применении последствий недействительности договора, так как он уже исполнен и проведение повторной закупки является неисполнимым. Также арбитраж решил, что объективной сложности в предоставлении надлежаще заполненных заявок не имелось — иные четверо претендентов, допущенные к участию в аукционе, в частности победитель торгов, указанные документы представили.

— Таким образом, в действиях заявителя (КГМУ, — прим. ред.) при проведении торгов нарушения отсутствуют, поскольку торги проведены в соответствие с законом, в строгом соответствии с утвержденными условиями, которые были заблаговременно опубликованы и в установленном порядке не обжаловались, — говорится в определении суда. — При подаче заявки на участие в торгах и формировании пакета документов все потенциальные участники имели равные возможности для реализации своих законных интересов. К торгам, кроме покупателя, были допущены еще два участника, следовательно, требования к форме и содержанию запрашиваемых документов исполнимы и их предоставление целиком и полностью зависит только от претендента на участие в торгах, сделка заключена в условиях конкуренции по рыночной цене.

Что касается спора с УФНС, то суд признал незаконными пункты решения и обязал ведомство «принять меры по устранению нарушений прав и законных интересов» КГМУ, «причиненных изданием решения в оспариваемой части». Связано это с тем, что жалобы истцов в части оспаривания включения заказчиком в документацию о закупке спорных требований подлежали оставлению без рассмотрения.

— Следовательно, заявленные доводы о противоречии закону №223-ФЗ действий заказчика по включению в документацию о закупке указанных требований не должны были учитываться антимонопольным органом, — отметили в суде. — В соответствии с частью 13 статьи 3 Закона о закупках антимонопольный орган не вправе был по собственной инициативе устанавливать нарушения в указанных действиях заказчика. При таком подходе жалобы истцов не подлежали удовлетворению, поскольку при рассмотрении дела установлено, что истцы при формировании заявок на участие в торгах допустили ошибки в различных позициях при описании поставляемого товара.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Суд подтвердил, что действия КГМУ изначально были законными»

Итог судебного разбирательства «Реальному времени» прокомментировали в КГМУ:

— Арбитражным судом Республики Татарстан принято законное решение о признании решения ТатУФАС незаконным. Жалобы участников закупки признаны необоснованными. Таким образом, суд подтвердил, что действия КГМУ изначально были законными. Следовательно, победителем закупки правомерно явилась компания ООО «Мебельпром», которая осуществила поставку мебели в отремонтированное здание. Последствия недействительности сделки судом не применены, — говорится в ответе за подписью ректора Казанского государственного медицинского университета Алексея Созинова.

Там подчеркивается, что в настоящее время вуз не планирует обжаловать решение суда.

Дарья Пинегина