ФСБ задержала пять человек, пытавшихся вывезти из России килограмм радиоактивного цезия-137

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

ФСБ России задержала пять человек, которые пытались приобрести при координации гражданина Украины один килограмм радиоактивного вещества за $3,5 млн и вывезти его за рубеж, чтобы использовать в ущерб интересам России в ходе спецоперации, сообщает ЦОС ФСБ РФ.



— ФCБ РФ при силовой поддержке МВД России при незаконном приобретении радиоактивного вещества с целью его контрабандного вывоза из Российской Федерации задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы, действующей при координации гражданина Украины <...> Преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений 1 кг изотопа «цезий-137» за $3,5 млн США с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из РФ за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО, — говорится в сообщении.



Уточняется, что радиоактивное вещество также было предназначено для «проведения информационно-пропагандистской кампании по дискредитации страны на международной арене путем организации постановочных сцен применения оружия массового поражения».

На основании результатов оперативно-разыскной деятельности МВД России возбуждено уголовное дело по ст. 220 УК РФ (незаконное обращение с радиоактивными веществами) и ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде радиоактивных веществ).

— Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания, — приводит «РИА Новости» текст сообщения.

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Илина Хакимова