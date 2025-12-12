В Иннополисе создали жилищную комиссию для регулирования вопросов соципотеки
Основная цель новой структуры — обеспечить правовое регулирование жилищных отношений
В Иннополисе создали жилищную комиссию муниципального образования. Соответствующее постановление выпустил городской исполком.
Основная цель новой структуры — обеспечить правовое регулирование жилищных отношений: корректный учет и распределение жилплощади, находящейся в государственной и муниципальной собственности. Комиссия призвана создавать условия для реализации гражданами конституционного права на жилище, предотвращать произвольное лишение жилья, гарантировать равенство участников жилищных отношений, а также восстанавливать нарушенные права.
В круг ключевых задач комиссии входит:
- рассмотрение заявлений граждан о постановке на учет для улучшения жилищных условий по программе соципотеки;
- подготовка рекомендаций о принятии или отказе в постановке на учет семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- согласование реестра заявителей на улучшение жилищных условий для представления в спецорганизации;
- контроль за формированием и ведением дел, реестров и локальных списков семей, принятых на учет по соципотеке;
- согласование списка семей для распределения жилых помещений, построенных по программе социальной ипотеки, в рамках утвержденных Кабмином Татарстана квот.
Возглавил комиссию Ильгиз Ханбиков, исполняющий обязанности руководителя исполнительного комитета города Иннополиса. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
