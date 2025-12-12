В Иннополисе создали жилищную комиссию для регулирования вопросов соципотеки

Основная цель новой структуры — обеспечить правовое регулирование жилищных отношений

Фото: Ринат Назметдинов

В Иннополисе создали жилищную комиссию муниципального образования. Соответствующее постановление выпустил городской исполком.

Основная цель новой структуры — обеспечить правовое регулирование жилищных отношений: корректный учет и распределение жилплощади, находящейся в государственной и муниципальной собственности. Комиссия призвана создавать условия для реализации гражданами конституционного права на жилище, предотвращать произвольное лишение жилья, гарантировать равенство участников жилищных отношений, а также восстанавливать нарушенные права.

В круг ключевых задач комиссии входит:

рассмотрение заявлений граждан о постановке на учет для улучшения жилищных условий по программе соципотеки;

подготовка рекомендаций о принятии или отказе в постановке на учет семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

согласование реестра заявителей на улучшение жилищных условий для представления в спецорганизации;

контроль за формированием и ведением дел, реестров и локальных списков семей, принятых на учет по соципотеке;

согласование списка семей для распределения жилых помещений, построенных по программе социальной ипотеки, в рамках утвержденных Кабмином Татарстана квот.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Возглавил комиссию Ильгиз Ханбиков, исполняющий обязанности руководителя исполнительного комитета города Иннополиса. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Рената Валеева