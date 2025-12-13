Трамп снова анонсировал наземные удары по Венесуэле

Президент США заявил, что военная операция направлена против наркокартелей в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп анонсировал наземные удары по Венесуэле. По его словам, военная операция направлена против наркокартелей в Латинской Америке.

США планирует перейти на наземные удары по территории Венесуэлы в ближайшее время.

— Мы избавились от 96% наркотиков, поступающих по воде. Теперь мы начинаем с суши, на суше это намного проще. Скоро это начнет происходить. Это будут наземные удары не только по Венесуэле, это [будут] наземные удары по плохим людям, которые привозят наркотики и убивают наших людей, — цитирует слова Трампа РБК.

Десять дней назад Трамп уже анонсировал скорое начало наземной операции в Венесуэле.

С сентября США стягивает военные силы в Карибском бассейне, а также регулярно атакует суда в море, которые якобы связаны с наркотрафиком. В ноябре американская сторона сообщила о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

Ранее в четверг президенты России и Венесуэлы — Владимир Путин и Николас Мадуро — провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений.

Зульфат Шафигуллин