После нападения собак на ребенка в Васильево районы объявили тендеры на их отлов

Суммы контрактов превышают 7,5 млн рублей, среди них есть район, который и так «на карандаше» у главы СКР Бастрыкина

Власти Татарстана продолжают тревожиться из-за нападений бездомных псов

28 ноября в поселке Васильево Зеленодольского района стая бездомных собак напала на девятилетнюю девочку, которая была срочно доставлена в ДРКБ с тяжелыми травмами. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а глава СКР Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. В свою очередь, глава Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании потребовал принять действенные меры по предотвращению аналогичных трагедий.

— Это еще раз сигнал, что у собаки должен быть хозяин. Если у нее нет хозяина, она должна быть в приюте или [нужны] еще какие-то другие формы, — заявил глава республики. Это девятилетний ребенок, у нее уже есть увечья. Тем более для девочки это трагедия. А вы посмотрите состояние родителей, соседей. Как ты можешь спокойно отпускать своего ребенка на улицу, если [там] стая собак? Что это такое? Афанасьев (глава Зеленодольского района, — прим. ред.), это же наша с тобой обязанность, это безопасность людей. Ничего плохого про животных говорить нельзя. Но это что такое? Безобразие! Дикие собаки на людей нападают. Где-то они у вас там размножались, и никаких мер вы не принимали. У нас и в Казани такие случаи были. <...> У нас есть любители природы. Я не против этого. Но когда на детей нападают собаки, кто для нас важнее — собаки или люди? — возмутился Минниханов.

Спустя несколько дней, прокуратура Татарстана сообщила о задержании, а затем и аресте двух сотрудников приюта «Пес и кот», ответственных за отлов, а также главу местного ЖКХ Нияза Мингазова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при заключении контрактов на отлов и содержание бездомных животных.

После инцидента глава Нижнекамского района Радмир Беляев сообщил о создании в муниципалитете межведомственной рабочей группы для системного контроля ситуации с безнадзорными животными в городе. В состав группы вошли представители МВД, прокуратуры, управляющих компаний, городских служб и председатели СТОС. По словам Беляева, все жалобы на бездомных собак будут агрегировать в единой базе, по каждому обращению информация будет передаваться подрядчику.

Районы готовы потратиться на отлов, один из них уже на карандаше главы СКР Бастрыкина

Спустя две недели после происшествия исполкомы сразу девяти районов Татарстана анонсировали торги на оказание услуг по отлову и стерилизации бродячих животных. Одним из первых оказался Кукморский район, предложивший за отлов собак 610 тысяч рублей.

Далее последовали объявления тендеров от Кайбицкого (136,8 тыс. рублей), Новошешминского (141,3 тыс. рублей), Альметьевского (2,5 млн рублей), Бугульминского (1,9 млн рублей), Тукаевского (622 тыс. рублей), Алексеевского (278 тыс. рублей), Лениногорского (940 тыс. рублей) и Мамадышского (477 тыс. рублей) районов. Общая сумма контрактов достигла 7,6 млн рублей.

Говоря об Альметьевском районе, стоит напомнить, что председатель Следкома России Александр Бастрыкин в начале декабря поручил доложить о ходе проверки информации о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак. Местные жители в соцсетях жалуются, что в микрорайоне СУ‑2 Альметьевска длительное время наблюдается скопление безнадзорных животных. Местные жители сообщают, что собаки регулярно проявляют агрессию, в том числе в отношении детей. По их словам, несмотря на многочисленные жалобы граждан, меры по отлову животных до сих пор не приняты.

Проблема бездомных собак «покусывает» Татарстан далеко не первый год

Пожалуй самым громким делом стал инцидент с нападением стаи собак на 49-летнюю Жанну Хусаинову. Он произошел почти год назад, 9 ноября, вблизи Самосырово. Тогда женщина скончалась на месте от полученных травм. Главным подозреваемым и обвиняемым стал 77-летний Иосиф Лифшиц — владелец производственной базы, где жили собаки.

«Реальное время» также рассказывало, что депутат Госдумы России от Татарстана Айдар Метшин призвал регламентировать правила кормления бездомных животных

