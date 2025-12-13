Долина не вышла на связь с Лурье после обещания вернуть деньги

Неделю назад певица в эфире Первого канала заявила, что вернет деньги за квартиру в полном объеме

Фото: Динар Фатыхов

Певица Лариса Долина не вышла на связь с Полиной Лурье после обещания вернуть деньги. Об этом aif.ru заявила адвокат пострадавшей Светлана Свириденко.

Неделю назад Долина в эфире Первого канала обещала в полном объеме расплатиться с Лурье за возврат квартиры.

— За все время Долина ни разу со мной не связывалась, — отметила Свириденко, представляющая интересы Лурье.

скриншот из видео с сайта Первого канала

Также адвокат добавила, что не верит в искренность слов Долиной, произнесенных в эфире Первого канала. По мнению Свириденко, певица была вынуждена сказать об этом из-за повышенного внимания общественности к данной теме.

История с квартирой Долины началась после продажи певицей недвижимости прошлым летом. В тот период она заявила, что стала жертвой мошенников и отказалась выселяться с уже проданной жилплощади. Стороны долго судились и дошли до Верховного суда, заседание которого назначено на 16 декабря.

Зульфат Шафигуллин