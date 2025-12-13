В Казани с 15 декабря откроют визовый центр посольства Кипра

Офис расположится по адресу Пушкина, 12

Посольство Кипра анонсировало открытие визового центра в Казани. Об этом сообщается на официальном сайте посольства.

Визовые центры появятся с 15 декабря в девяти городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Новосибирске. Также анонсированы открытия в Минске и Ташкенте.

В Казани визовый центр посольства Кипра откроется в здании на улице Пушкина, 12. Прием граждан будет вестись через уполномоченного оператора — компанию BLS International.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Визовый сбор для краткосрочной шенгенской визы составит €90 для взрослых и €45 для детей от 6 до 11 лет, сервисный сбор посольства — €1,5 без НДС.

Ранее стало известно, что граждане России заняли третье место среди иностранцев по количеству приобретенных объектов на Кипре.

Зульфат Шафигуллин