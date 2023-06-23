«Сидел дома вместо колонии»: кто ответит за «прогулы» осужденного экс-главы налоговой Елабуги?

Силовики Татарстана полгода не могли решить, кому исполнять приговор суда о розыске и посадке фигуранта из «дела Набиевых»

Не пришел на свой приговор в мае 2022-го, получил реальный срок и до вчерашнего дня жил по эту сторону решетки. Потому что осужденного и объявленного судом в розыск экс-начальника межрайонной инспекции ФНС №9 по Татарстану Алмаза Сафина никто не спешил брать под стражу. Силовые ведомства лишь пересылали друг другу полученные из суда бумаги о том, что в декабре 2022-го приговор вступил в силу. Когда вопросом преступления без наказания озадачилось «Реальное время» — исполнители нашлись.

Как дело заслуженного экономиста РТ связано с рейдерским захватом



Вину в превышении полномочий бывший глава налоговой Елабуги Алмаз Сафин не признавал и не признает. И хотя в судах его не видели с мая прошлого года, не согласный с приговором осужденный при поддержке договорного адвоката пытался добиться оправдания.

30 мая 2022-го преступником Сафина назвал Елабужский городской суд, 6 декабря 2022-го — Верховный суд Татарстана по итогам рассмотрения апелляционных жалоб, а 7 июня 2023-го — Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Тут стоит отметить, что в кассацию обращались как защитник экс-налоговика, так и зампрокурора Татарстана Юлия Наумова.

В прокуратуре посчитали назначенное наказание в 3 года колонии общего режима слишком мягким, просили отменить приговор и вернуть дело на повторное разбирательство в Елабугу. В своем представлении Наумова указывала: горсуд необоснованно не рассмотрел вопрос о лишении виновного госнаграды — звания «Заслуженный экономист РТ», а еще незаконно и преждевременно принял решение об уничтожении и возврате владельцам вещественных доказательств.

«Суд первой инстанции не учел, что преступление, за которое был осужден Сафин, он совершил в результате подстрекательства лица, обладающего особым правовым статусом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство», — указывала зампрокурора РТ. Напомним, заочное обвинение в этом подстрекательстве, а также еще в серии преступлений СК предъявил бывшему председателю Менделеевского и Пестречинского судов Татарстана, судье в отставке Иреку Набиеву. В конце 2022-го он был объявлен в международный розыск и арестован заочно.

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Из приговора Алмазу Сафину следует: в 2017 году этот начальник межрайонной налоговой инспекции №9 превысил полномочия, действуя вопреки интересам службы и в интересах знакомого лица (с особым правовым статусом, — прим. ред.), незаконно поручил подчиненным составить постановление о взыскании налоговой задолженности с ООО «Кишер». В действительности долга не было, однако составленная бумага позволила блокировать счет компании и попытку ее директора Вячеслава Утробина перевести ООО на налоговый учет за пределы Татарстана, что позднее «сделало возможным хищение денежных средств в особо крупном размере — 76,8 млн рублей».

Напомним, за отказом в смене юридического адреса фирмы «Кишер» последовал ее рейдерский захват — сначала попытки перерегистрации на подставных директоров, затем вымогательство активов и похищение настоящего директора, подделка его паспорта и учредительных документов ради фальсификации с назначением своего директора. Финальным аккордом стал вывод 76,8 млн рублей с арестованного счета «Кишер».

Четверо исполнителей этих преступлений уже уехали в колонию строгого режима по двум приговорам Верховного суда РТ. Самый маленький срок — 6 лет и 4 месяца получил Алексей Кайманов, бизнесмен и бывший водитель экс-главы Менделеевского райсуда Набиева, заключивший досудебное соглашение со следствием, 9 годами наказан племянник экс-главы двух райсудов Денис Набиев, на 10 лет осудили приятеля и бывшего одноклассника Набиева-младшего Альберта Зарипова, а его двоюродному брату Марселю Салахову дали 8 лет колонии строгого режима.

Организатором же преступной многоходовки в СК и Генпрокуратуре считают отставного судью Ирека Набиева, улетевшего из России в Турцию в конце 2021-го года.

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Адвокат осужденного: «Он не скрывался ни дня»

Коллизия с осужденным, но не задержанным началась с его неявки на оглашение приговора. Пришел адвокат и сообщил суду, что его клиент болен. Позже уже сам Сафин направлял уведомления в Верховный суд Татарстана, что проходит курс лечения и просит рассмотреть дело в его отсутствие. Не поехал он и в Самару на рассмотрение кассационной жалобы.

Вопросы, почему не исполняется приговор и осужденного никто не берет под стражу, журналист «Реального времени» на этой неделе адресовала суду, а также представителям прокуратуры республики, УФСИН и МВД по РТ.

В Елабужском горсуде сообщили, что после получения материалов из апелляционной инстанции приговор был направлен на исполнение прокурору города. И было это 28 декабря 2022-го. После новогодних праздников канцелярия суда отправила материалы в РОВД и уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН по РТ.

При этом в полиции и в прокуратуре уверенно заявляли: заниматься розыском и водворением осужденного за решетку должны сотрудники оперативного подразделения Федеральной службы исполнения наказаний. А в УФСИН настаивали — раз фигурант не нарушал меру пресечения до приговора, то искать его должна полиция. Ссылались при этом на некий приказ Судебного департамента при Верховном суде РФ, которым еще в 2003 году была утверждена инструкция по судебному делопроизводству в районном суде.

Один из пунктов приказа гласит: если осужденный до суда находился на свободе, то приговор исполняется органом внутренних дел по месту его жительства. При этом суд обязан направить соответствующие документы в полицию в течение трех суток после получения определения о вступлении приговора в силу...

Нюанс в том, что, со слов адвоката Радика Галимова, больших усилий для розыска его подзащитного ни от кого не требовалось: «Он никогда не скрывался, ни дня. Жил в своем доме по месту регистрации», — сообщил защитник «Реальному времени». Информацию неофициально подтверждал и источник в одном из силовых ведомств: «Сидит дома. Ждет исполнения приговора. Находится на связи с оперативниками ФСИН». В службе исполнения наказаний настаивали: Сафиным не занимались и не занимаются, когда получили материалы из РОВД Елабуги, тут же отправили их назад.

Самое большое недоумение в этой истории вызывает тот факт, что серьезно разбираться в этой истории и искать крайнего в неисполнении приговора правоохранительные органы начали, лишь узнав о подготовке материала «Реального времени».

Редакцию попросили не спешить и дать время до 12 часов сегодняшнего дня — для выяснения всех деталей. Де-факто время потребовалось для исполнения «забытого» елабужского приговора.

«Вчера сотрудники ФСИН водворили Сафина в СИЗО», — сообщил сегодня «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Ну а в пресс-службе УФСИН эту информацию подтвердили лишь частично: «В СИЗО его доставили полицейские».

При этом в прокуратуре Татарстана провели свою проверку и установили — со стороны Елабужской прокуратуры проволочек не было, все документы для исполнения приговора были направлены в срок.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

По версии адвоката, все было не совсем так: Сафин сам позвонил во ФСИН и спросил, что ему делать. Ему ответили, что нужно обратиться по месту жительства в РОВД Мамадышского района. Когда он пришел в РОВД с вещами, он был задержан.

Раздолбайство или коррупция?

Как выяснило «Реальное время», осужденный помещен на нары мензелинского следственного изолятора №4 и после карантина будет этапирован в колонию общего режима.

При этом часть своего срока Алмаз Сафин отсидел еще в ходе предварительного следствия. Суды зачли ему две недели под стражей в апреле 2020 года за три недели колонии общего режима и год домашнего ареста — еще за год колонии. С учетом еще и периода действия месяца под запретом определенных действий выходит, что из 1 год и 2 месяца из назначенных 3 лет осужденный уже отбыл. И возможно, вскоре сможет претендовать на УДО. Если не обвинят еще и в уклонении от исполнения от приговора…

Отдельно отметим, еще 30 мая 2022-го в резолютивной части приговора суд указал: «Меру пресечения в виде подписки о невыезде изменить на заключение под стражу. Сафин объявлен в розыск. Елабужскому городскому прокурору Республики Татарстан поручено обеспечить розыск осужденного»... Нюанс в том, что ни навыков, ни полномочий по розыску у надзорного ведомства нет.

Фото: Олег Тихонов/ realnoevremya.ru

— Когда органы хотят — они умеют работать и в неурочное время, и в кратчайшие сроки. Примеры все мы знаем. А тут просто никто ничего не хотел делать... Это просто раздолбайство, как мне кажется, — комментирует историю неисполнения приговора казанский адвокат Владимир Гусев.

Его коллега адвокат Александр Коган не исключает, что всему виной может быть коррупционная составляющая: «Бардак полный. Раньше — мгновенно разыскивали, в наручники и в колонию, а сейчас сказки рассказывают и плюют на решения судов. Искать обязаны, хотят или не хотят. А самому осужденному за такое в советское время срок бы добавили».

