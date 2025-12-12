Завтра в Татарстане ожидается метель и гололедица

Местами снег будет переходить в мокрый снег, возможен туман

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане 13 декабря ожидаются сложные погодные условия. По данным Гидрометцентра Татарстана, в этот день в регионе прогнозируются метель, гололед, сильная гололедица на дорогах, снежные заносы и снежная «каша». Местами снег будет переходить в мокрый снег, возможен туман.

Температурный режим 13 декабря будет варьироваться: ночью и днем ожидается от 1 до 6 градусов, а на севере и западе республики — до 9. Ветер прогнозируется западный и северо‑западный: ночью со скоростью 5—10 м/с (местами с порывами до 13 м/с), днем — 7—12 м/с, а в отдельных районах — с порывами 15—17 м/с.

Главное управление МЧС России по Татарстану выпустило предупреждение о сильной метели, при которой видимость может снизиться до 1—2 км.

Рената Валеева