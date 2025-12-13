Бизнес-обзор: новые шефы агентства «Урал-Пресс Казань» и «Зеленодольского хлебокомбината»

Дмитрий Вандюков вступил в должность директора университета Иннополис

На этой неделе в Татарстане сменилось руководство в ряде крупных компаний. Официально приступил к обязанностям директора университета Иннополис бывший мэр умного города Дмитрий Вандюков, назначение которого было анонсировано еще в ноябре. Новые лидеры и в казанском подразделении крупнейшего российского агентства ведомственной подписки «Урал-Пресс», а также на «Зеленодольском хлебокомбинате». Подробности — в обзоре «Реального времени».

Экс-мэр Иннополиса начал управлять университетом

Во вторник официально вступил в должность директора университета Иннополис бывший мэр умного города Дмитрий Вандюков, следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее сообщалось, что руководство вузом перейдет к нему 2 декабря, а о его назначении на этот пост стало известно еще в ноябре.

Кандидатуру поддержал раис РТ Рустам Минниханов, коллективу университета объявили о кадровых изменениях на общем собрании. Сообщалось, что у Вандюкова значительный опыт работы в сфере инновационных технологий, с 2016 года он участвует в развитии инновационного центра Иннополис.

Прежний директор вуза Искандер Бариев решил покинуть должность, проработав около года. 1 декабря Дмитрий Вандюков досрочно сложил с себя полномочия мэра Иннополиса, согласно указу раиса РТ, главой города с приставкой врио стал Ильдар Хуззятов.

В прошлом году оборот АНО ВО «Университет Иннополис», по данным «СПАРК-Интерфакс», вырос на 38% и превысил 3 млрд рублей. Чистая прибыль составила 28,3 млн.

Новый рулевой казанского офиса лидера корпоративной периодики

В тот же день сменилось руководство и в компании «Урал-Пресс Казань» — местном подразделении крупнейшего российского агентства ведомственной подписки «Урал-Пресс». Последние два с половиной года филиалом управляла Анастасия Богданова, с 9 декабря ее должность перешла к Наталье Захаровой.

Российская группа компаний занимается подпиской и доставкой периодических изданий юридическим лицам в 500 городах России и за рубежом, имеет около сотни подразделений в стране, а также в Германии и Казахстане. Доставляет более 15 тысяч экземпляров журналов, газет, справочников и каталогов. Центральные офисы расположены в Москве и Екатеринбурге.



История компании берет начало в 1992 году, когда в Екатеринбурге было основано агентство альтернативной подписки «Авиа-Пресс», а позднее появились еще два — «Лига-Пресс» и «Трин». В 1997-м они объединились под единым брендом «Урал-Пресс». Казанской фирмой владеют Константин Астафьев (32,5%), Владимир Теплюков (32,5%), Андрей Кузин (25%) и Вероника Тагунова (10%). В последнее время обороты общества резко упали — с 177 млн в 2021 году до 306 тысяч в прошлом, примерно на ту же сумму составили убытки.

При этом Астафьев, Теплюков и Тагунова — бенефициары основной группы компании, им также принадлежала служба доставки «Боксберри», весной бизнесмены продали ее «Яндексу». Эксперты оценивали эту сделку в 2 млрд рублей.



Рокировки на «Зеленодольском хлебозаводе»

Новый директор и на одном из ведущих предприятий хлебопекарной отрасли республики — АО «Зеленодольский хлебокомбинат». Теперь производство возглавляет Анастасия Доброхотова, а до нее чуть более трех лет им руководила Татьяна Ипполитова.

Доброхотова также управляет зеленодольским ООО «Кондитерское ателье», зарегистрированным по тому же адресу, что и хлебокомбинат. Ателье выпускает торты, пирожные и другие кондитерские изделия. Кроме того предпринимательница руководит лаишевской компанией «Хлеб» из той же сферы деятельности. Несколько лет назад она возглавляла московский торговый дом «Молочные продукты из Казани», выпускавший молоко и сливки, но фирма больше не действует.



Зеленодольский хлебокомбинат на рынке работает более 70 лет. Поставляет продукцию не только у себя в районе, но и в Казань, Чебоксары и Волжск. Состав учредителей не раскрывается, но через упомянутое выше ателье на базе хлебокомбината прослеживается связь с его новым собственником — компанией «Полимекс Казань», резидентом лаишевского иннопарка «Рождественно». Завод выпускает герметики, мастики и клеи. Он выкупил кондитерское предприятие в начале этого года у Гузальи Кадыровой, бывшей совладелицы «Зеленодольского хлебозавода №1». Ранее предпринимательница продала одну из производственных площадок хлебозавода на ул. Паратской местному девелоперу Тимуру Егорову, застройщику ЖК «Зеленая долина» и других.

АО «Зеленодольский хлебокомбинат» работает на второй площадке — на ул. Заикина. Его выручка в прошлом году упала на 46%, до 152 млн рублей, и предприятие понесло убыток в размере 32 млн.



Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru



