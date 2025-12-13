Минстрой Татарстана отчитался о перевыполнении плана по строительству жилья

При этом годовой план по коммерческому многоэтажному строительству не достигает даже 50%

Фото: Динар Фатыхов

Годовой план по строительству жилья в Татарстане выполнен на 102%. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

На середину декабря с начала года в Татарстане введено 3 млн 335 тыс. квадратных метров жилья, что свидетельствует о перевыполнении годового плана.

При этом коммерческое строительство отстает от графика. Всего сданы 96 многоквартирных домов (общей площадью 796 тыс. кв. м) — 47% от годового плана по коммерческому многоэтажному строительству.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Полностью выполнен план по социальной ипотеке — все 44 жилых дома суммарной площадью 162 тыс. кв. м сданы в срок. В индивидуальном жилищном строительстве по Татарстану сданы 17 607 домов площадью более 2 млн 376 тыс. кв. м.

В сфере социально-культурных объектов на сегодняшний день завершены 11 из 14 объектов. По общеобразовательным учреждениям в трех школах продолжаются работы, переходящие на следующий год, — в Агрызе, Буинске и Мензелинске. В двух из пяти дошкольных образовательных учреждениях (в Пестречинском и Зеленодольском районах) работы закончат в 2026 году.

Готовы 52 из 53 планируемых объектов здравоохранения — все, кроме медицинского учреждения в пгт Богатые Сабы, где выполнены работы на 87%. В сфере молодежной политики на неделе сдан последний объект из плана — молодежный центр в Арском районе.

Айзатуллин также сообщил, что Центр развития футбола в Казани готов на 54%, работы продолжатся и в следующем году.

Ранее на этой неделе в республиканском Минстрое подвели предварительные итоги 2025 года.

Зульфат Шафигуллин