Топ-10 людей в науке, новый космический телескоп, пестрые диплодоки

Интересные новости науки за неделю с 8 по 14 декабря

Фото: Реальное время

На этой неделе журнал Nature опубликовал список из десяти людей, которые, по мнению редакторов, сформировали главные научные тенденции в этом году. Среди них — американская чиновница, функционер ВОЗ, полуторагодовалый малыш и ученые, работавшие над самыми разными проектами. Все они внесли ощутимый вклад в то, чтобы наш мир стал лучше в будущем. А еще — NASA собрало новую космическую обсерваторию, в Помпеях раскопали древний бетонный завод, в Америке доказали, что недосып укорачивает жизнь. И главное — диплодоки, может быть, были разноцветными! Перед вами — интересные научные инфоповоды уходящей недели.

Десять самых важных для науки людей в 2025 году, по версии Nature

Журнал Nature начинает подводить итоги 2025 года. На этой неделе был опубликован список из десяти людей, которые, по мнению редакторов, сформировали главные научные тенденции года и были причастны к важнейшим открытиям. Вот кого отметила редакция одного из крупнейших научных журналов мира.

Сьюзан Монарес — экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США, уволенная за то, что «отстаивала научную этику». Монарес вступила в конфронтацию с министром здравоохранения США Робертом Ф. Кеннеди-младшим. Известный антипрививочник, он требовал уволить ведущих ученых и одобрить рекомендации по вакцинам без рассмотрения предварительных научных данных. Монарес отказалась — и была уволена сама.

Индийский математик Ачал Агравал борется за добросовестность научных публикаций и отсутствие плагиата. Он основал портал, который фиксирует сообщения о нарушениях научной этики и привлекает внимание к «мусорным» статьям, с помощью которых недобросовестные ученые поднимают свой индекс цитируемости.

Тони Тайсон, 85-летний американский физик, проектировавший обсерваторию имени Веры Рубин в Чили. В этом году обсерватория получила первые снимки — тысячи галактик в идеальном фокусе.

Прешес Мацосо, сопредседатель группы ВОЗ, которая руководила переговорами по проекту текста первого глобального договора о пандемиях. Документ разрабатывали три года, консенсуса удалось достигнуть лишь в апреле 2025-го — во многом благодаря Прешес Мацосо. В мае национальные правительства приняли текст договора. Чтобы договор стал обязательным к исполнению, его должны ратифицировать 60 стран.

Сара Табризи — «герой Хантингтона». Невролог из Университетского колледжа Лондона, она в сентябре впервые получила убедительные доказательства того, что генная терапия может замедлить прогрессирование болезни Хантингтона. 12 человек, получивших терапию в клиническом исследовании, показали поразительные результаты: развитие болезни замедлилось на 75%. Это гигантский шаг вперед в лечении грозной болезни мозга.

Геофизик Менгран Ду из Института глубоководных исследований Китайской академии наук в Санье. В 2024-м она изучила самую глубоководную живую экосистему с многоклеточными животными из всех найденных. Для этого она опустилась на глубину 9 км, на дно Курило-Камчатской впадины. В 2025-м Ду отправилась в другую впадину на юге Тихого океана, где нашла аналогичную экосистему. Так подтвердилось, что в океанах Земли существует глобальный коридор хемосинтетических экосистем.

Энтомолог Лучано Морейра летом открыл в Бразилии «комариную ферму». На ней размножаются миллионы комаров, которых намеренно заражают бактерией Wolbachia. Эта бактерия подавляет передачу опасных для человека патогенов. Зараженных комаров выпускают в города Бразилии для борьбы с лихорадкой денге.

Лян Вэньфэн, глава DeepSeek. В январе компания выпустила R1 — мощную и недорогую модель ИИ, тем самым разбив гегемонию США. R1 превосходно решает сложные задачи (например, в математике и программировании). У нее открытая архитектура, модель можно бесплатно загрузить и использовать как основу для собственных разработок. При этом на обучение R1 было затрачено на порядки меньше денег, чем на американские модели. DeepSeek изменила рынок ИИ. А Лян Вэньфэн тем временем планирует создать общий искусственный интеллект — систему ИИ, столь же совершенную в решении когнитивных задач, что и человек.

Биолог Ифат Мербл из Института науки Вейцмана в Реховоте (Израиль). Вместе со своей командой она открыла новую часть иммунной системы, доселе неизвестный механизм защиты. Это случилось, когда ученые исследовали клеточные «мусороперерабатывающие заводы» — протеасомы, в которых разрушаются ненужные белки. Оказалось, что во время этой «переработки» образуются пептиды, которые уничтожают чужеродные бактерии.

К.Дж. Малдун в 2025-м стал первым в мире пациентом, к которому применили персонализированную терапию редактирования генома на основе CRISPR («молекулярных ножниц», позволяющих точечно менять гены в структуре ДНК). Малышу в тот момент было полгода, сейчас его редкое генетическое заболевание под контролем. Это, возможно, открыло новую эру в мировой медицине.

NASA закончило собирать космический телескоп «Нэнси Грейс Роман»

На смену «Хабблу» и «Джеймсу Уэббу» придет новый космический телескоп, который на этой неделе завершило собирать NASA. Эта космическая обсерватория будет в разы мощнее своих предшественниц: угол обзора ее камеры в 100 раз больше, чем у «Хаббла». У «Нэнси Грейс Роман» есть возможность отфильтровывать звездный свет — а это значит, что телескоп сможет видеть даже слабое свечение экзопланет и протопланетных дисков. Ученые надеются, что за время своей работы он сможет измерить излучение от миллиардов галактик.

На этой неделе сборка новой обсерватории завершилась. Теперь ей предстоит финальный этап испытаний, после чего NASA начнет готовиться к ее запуску на орбиту. Официальный запуск ракеты SpaceX Falcon Heavy с телескопом на борту намечен на май 2027 года.

Эта космическая обсерватория будет в разы мощнее своих предшественниц: угол обзора в 100 раз больше, чем у «Хаббла», а коронограф может отсекать мешающий свет звезд. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Уже распланирована работа «Нэнси Грейс Роман» на первые полтора года. Ученые надеются, что коронограф — устройство, отсекающее паразитную засветку звезд, — возможно, поможет найти жизнь вне пределов нашей галактики. А 288-мегапиксельная камера позволит наблюдать космос до самых границ наблюдаемой Вселенной. Значит, данные будут собираться в сотни раз быстрее, чем это делает «Хаббл». Пять лет основной миссии дадут десятки тысяч терабайтов данных (кто и когда будет успевать их обрабатывать — отдельный вопрос).



Диплодоки были разноцветными?

Гигантские травоядные динозавры — диплодоки — обычно изображаются серыми или, на худой конец, зелеными. До сих пор мы доподлинно не знаем, какого цвета они и их многочисленные собратья были в действительности. Ведь от них сохранились только кости, по которым можно восстановить очертания тела и его размеры. Отпечатки кожи, местами оставшиеся в каменной породе, позволили понять, какой была текстура чешуи и даже ее узор. Но вот цвет остается под покровом тайны.

И кажется, наконец-то этот покров начинает подниматься. Некоторое время назад в ископаемых окаменевших перьях тероподов (предков птиц) начали путем клеточного анализа находить меланосомы — клеточные органоиды, которые содержат меланин. Меланосомы определяют окраску поверхности — меланин отвечает за целый спектр цветов, начиная от коричневого и заканчивая различными оттенками красного и оранжевого цветов.

Но огромные динозавры, например диплодок, до сих пор не изучались с этой точки зрения. Окаменелые участки их кожи — большая редкость, и мало кто верил, что в них тоже можно найти меланосомы, даже путем современных методов исследования. И вот в Бристольском университете (Великобритания), наконец, нашли меланосомы во фрагментах окаменелой кожи диплодока. Этим фрагментам 145 миллионов лет. Сканирующий электронный микроскоп показал меланосомы двух типов, но вот сказать, за какие цвета они отвечали, пока нельзя. Это могут быть рыжий или черный, серый или коричневый.

Точно сказать, были ли диплодоки разноцветными и щеголяли ли в цветах металлик, пока нельзя. Но теперь можно сказать, что это не исключено. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Но важно именно само по себе разнообразие форм меланосом. Это значит, что диплодоки были окрашены не монотонно, а, вполне возможно, были разноцветными. В частности, меланосомы в форме дисков есть у современных птиц в оперении — и они могут создавать даже яркие металлики и переливающуюся окраску. Точно сказать, были ли диплодоки разноцветными и щеголяли ли в цветах металлик, пока нельзя. Но теперь можно сказать, что это не исключено.

Недосып укорачивает жизнь: доказано статистически

Ученые давно пытаются изучить, связана ли продолжительность жизни с продолжительностью сна. О том, что недосып увеличивает риск развития сердечно-сосудистых болезней и вредит иммунитету, медики уже знают. Теперь ученые решили собрать большие данные и попытаться найти закономерности между этими явлениями на уровне целых популяций.

В Орегонском университете взяли статистику Системы наблюдения за поведенческим факторами риска за 2019—2025 годы. Данные собирали по 3 143 округам США. Ученые сравнили процент жителей, спящих меньше 7 часов в сутки, с официальными данными по продолжительности жизни в каждом из этих округов. А чтобы на результаты не влияли другие факторы — уровень доходов, образования, стоимость страховки, — фактор сна был изолирован с помощью математической модели.

Уже и статистически доказано: кто меньше спит, тот меньше живет. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Таким образом ученые сумели рассчитать коэффициенты, которые показывают, какой вклад вносит каждый негативный фактор в уменьшение продолжительности жизни. Получился хит-парад угроз здоровью, статистически подтвержденный, с четкой иерархией.

Курение принято за эталон зла — оно укорачивает жизнь с коэффициентом -0,31. Результат по хроническому недосыпу оказался на втором месте с коэффициентом -0,17. Физическая инертность, социальная изоляция и многие другие факторы оказались далеко позади. Таким образом, уже и статистически доказано: кто меньше спит, тот меньше живет.

Так что, друзья, прекращаем пить кофе литрами и выбираем удобные подушки. Возможно, секрет долголетия проще, чем мы думаем.

Из чего делали бетон в Помпеях

Вот раньше строили! На века!

Теперь международная команда археологов под руководством Адмира Масича из Массачусетского технологического университета может не только восклицать эти слова, но и подкреплять их фактами. Ведь отныне им известен точный рецепт бетона, который использовали в Помпеях и других городах древнего Рима.

В 2023 году археологи начали раскопки в очередном районе Помпей, надежно законсервированных под вулканическим пеплом. И нашли целую мастерскую, в которой готовили бетонные смеси для строительства. Все сохранилось удивительно хорошо: материалы, инструменты и даже пометки на стенах: график работ и расчеты материалов — то есть фактически точный рецепт римского бетона! На этой неделе вышла статья, описывающая технологию.

До сих пор технологию воссоздать не получалось ни у кого — и вот теперь Древний Рим открывает свою очередную тайну. Причем удалось даже исправить историческую ошибку: считалось, что римские строители использовали гашеную известь: брали известняк, добавляли в него воду, дожидались реакции гашения, а потом смешивали все с вулканическим пеплом и другими компонентами. А вот сухие смеси из Помпей показали, что римские строители применяли негашеную известь — смешивали с сухими ингредиентами и только потом добавляли в нее воду. Сразу начиналась бурная химическая реакция, выделялось тепло, смесь прогревалась, что способствовало впоследствии лучшему затвердеванию.

Римский «бетонный завод» показал, что римляне были весьма искусными технологами. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Прочным бетоном потом отделывали поверхности. Более того, за счет зерен вулканического пепла в составе бетона эта смесь со временем была способна даже к самовосстановлению (потому что при повреждении поверхности запускалась реакция кристаллизации вокруг этих зерен).

В общем, римский «бетонный завод» показал, что римляне были весьма искусными технологами.

