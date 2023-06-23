Выборы в Академии наук Татарстана: Минниханов, Мухаметшин и Ситдиков избраны академиками
В Академии наук Татарстана сейчас идет подсчет голосов за кандидатов в академики и члены-корреспонденты АН РТ. За присвоение спикеру Госсовета РТ и доктору политических наук Фариду Мухаметшину статуса действительного члена проголосовали 29 академиков, четверо были против, передают источники «Реального времени».
При этом доктор философских наук, профессор-консультант кафедры политологии КФУ Мидхат Фарукшин, также выдвигавшийся по отделению «политология», собрал 32 голоса «за». Академиками стали оба.
Также большинством голосов, но не единогласно на общем собрании академики поддержали кандидатуры доктора технических наук и директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова и доктора исторических наук, декана Высшей школы исторических наук и Всемирного культурного наследия, завкафедрой истории Татарстана Института международных отношений КФУ Айрата Ситдикова. Обоих источники «Реального времени» считают возможными претендентами на пост президента АН РТ.
В члены-корреспонденты Академии сегодня избрали главу Роспотребнадзора по РТ Марину Патяшину, завкафедрой госпитальной педиатрии Казанского медуниверситета, вдову бывшего главы Минздрава Татарстана Динару Садыкову и начальника кафедры уголовного процесса вуза Елизавету Демидову-Петрову. Подведение итогов голосования продолжается.
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