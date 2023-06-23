Выборы в Академии наук Татарстана: Минниханов, Мухаметшин и Ситдиков избраны академиками

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

В Академии наук Татарстана сейчас идет подсчет голосов за кандидатов в академики и члены-корреспонденты АН РТ. За присвоение спикеру Госсовета РТ и доктору политических наук Фариду Мухаметшину статуса действительного члена проголосовали 29 академиков, четверо были против, передают источники «Реального времени».



При этом доктор философских наук, профессор-консультант кафедры политологии КФУ Мидхат Фарукшин, также выдвигавшийся по отделению «политология», собрал 32 голоса «за». Академиками стали оба.

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Также большинством голосов, но не единогласно на общем собрании академики поддержали кандидатуры доктора технических наук и директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова и доктора исторических наук, декана Высшей школы исторических наук и Всемирного культурного наследия, завкафедрой истории Татарстана Института международных отношений КФУ Айрата Ситдикова. Обоих источники «Реального времени» считают возможными претендентами на пост президента АН РТ.

В члены-корреспонденты Академии сегодня избрали главу Роспотребнадзора по РТ Марину Патяшину, завкафедрой госпитальной педиатрии Казанского медуниверситета, вдову бывшего главы Минздрава Татарстана Динару Садыкову и начальника кафедры уголовного процесса вуза Елизавету Демидову-Петрову. Подведение итогов голосования продолжается.