На Казанке в июле введут временный запрет на использование маломерных судов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В столице Татарстана 8 и 9 июля введут запрет на использование маломерных судов, в том числе гидроциклов, байдарок, гребных лодок, парусных, прогулочных и спортивных судов на Казанке. Он будет действовать на участке от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум».

В субботу, 8 июля, запрет будет действовать с 9.00 до 18.00. В воскресенье, 9 июля, он введен с 07.00 до 15.00.

Запрет на использование маломерных судов на Казанке вводится в связи с проведением спортивных соревнований по триатлону — первенства России, республиканских соревнований «Детская лига», соревнований среди спортсменов-любителей. Цель — обеспечение безопасности жизни людей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, из-за соревнований по триатлону в Казани также закроют некоторые дороги. С 9 часов 7 июля до 23 часов 9 июля на время монтажа транзитной сцены и завершения установки палаток перекроют парковку Центра семьи «Казан». С 6 до 16 часов 9 июля ограничат движение по ул. Сибгата Хакима — по обоим направлениям от ул. Декабристов до ул. Фатыха Амирхана.



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Татьяна Демина