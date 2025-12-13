Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -6 градусов
На дорогах гололедица, заносы и снежная каша
Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается небольшой и умеренный снег, мокрый снег. Местами метель, гололед, сообщили в Гидрометцентре республики.
Утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 7—12 м/с, местами с порывами до 15—17 м/с. Утром и днем ожидается от -1 до -6 градусов, местами на севере и западе до -9 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная, снежные заносы и снежная каша.
