Новости общества

20:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -6 градусов

07:00, 13.12.2025

На дорогах гололедица, заносы и снежная каша

Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -6 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается небольшой и умеренный снег, мокрый снег. Местами метель, гололед, сообщили в Гидрометцентре республики.

Утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 7—12 м/с, местами с порывами до 15—17 м/с. Утром и днем ожидается от -1 до -6 градусов, местами на севере и западе до -9 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная, снежные заносы и снежная каша.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также