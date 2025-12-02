Грамоты Ивана Грозного, учебник XI века и собственная лаборатория: как в Казани хранят редкие рукописи

«Реальное время» побывало на экскурсии в хранилище Госархива Татарстана

Фото: Артем Дергунов

Фонды архивов Татарстана насчитывают порядка 7 млн единиц, в том числе грамоты Ивана Грозного, учебник XI века и указы времен правления Екатерины II. А еще кинопленки, на которых можно увидеть жизнь Казани 100 лет назад. Корреспондент «Реального времени» побывал на экскурсии по архиву в рамках пресс-тура и делится подробностями о том, как ухаживают за редкими изданиями.

Долгий путь до архивных полок

В читальный зал архива, расположенного в Столбище, попасть может любой желающий. Тем, кому лень проделывать такой путь, предлагают удаленный доступ. Зарегистрироваться можно прямо из дома и «за чашечкой чая смотреть дела», говорит председатель Госкомитета Татарстана по архивному делу Гульнара Габдрахманова. Онлайн-доступ к документам платный: одна страница стоит порядка 60 рублей.

Обычно читателям неизвестно, на какой именно странице содержатся необходимые данные, поэтому в любом случае приходится перелистывать весь документ. «Если вы знаете, что нужная информация находится на такой-то странице, то можете заказать ее скан», — пояснил директор Госархива Татарстана Сергей Горохов. Тем, кто приезжает в архив, за чтение документа платить не нужно.

Сейчас в фондах архива — порядка 7 млн единиц. Каждый экземпляр требует тщательного ухода. Сначала документы завозят в дебаркадер, где они «отлеживаются» в течение суток. Затем — процедура обеспыливания. И даже когда бумаги очутились на полках, ухаживать за ними не перестают. В Госархиве действует специальная лаборатория, специалисты которой занимаются определением жизнеспособности микроскопической плесени, следы которой были обнаружены на документах. Иначе говоря, проверяют, не завелся ли в книгах грибок. Если количество колоний превышает норму, то листы зачищают биоцидами — химическими препаратами, уничтожающими грибок. «Это тонкая работа. Нужно максимально сохранить текст документа и дальше передать его на реставрацию», — поясняют эксперты.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На полках фонда хранятся не только бумажные, но и пленочные носители: фотографии, киноленты. Среди них — записи Казанской студии кинохроники. Оцифрованные записи можно посмотреть на портале net-film.ru. Доступен там, например, репортаж с визита в Казань Валентины Терешковой — она побывала в Татарстане в 1966 году. Есть записи и за 1930-е, и за 1940-е годы.

В каждом хранилище выставлена своя температура и влажность — в зависимости от возраста находящихся там документов. «Для более старых документов параметры повыше, для современных — пониже. Для аудиовизуальных они должны быть совсем низкие», — объясняет Гульнара Габдрахманова.

Среди наиболее древних сокровищ — грамоты дарения Ивана Грозного и пособие по арабской грамматике, датированное XI веком. «Массово [у нас хранятся] документы XVIII века, времен правления Екатерины II», — добавляет директор Госархива Татарстана Сергей Горохов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Затерянные следы татар в Турции и Узбекистане

Уже в следующем году Госкомархив планирует завершить оцифровку документов. Электронные копии будут у 12,4% всех хранящихся там документов — выбраны наиболее востребованные у читателей. Затем учреждение займется новой масштабной задачей: рассортирует все документы в Единой архивной информационной системе (ЕАИС) республики по эпохам, которыми они датированы.

— Например, нужна читателю бумага за 1838 год. Мы сделаем в ЕАИС вкладку, где будут собраны все документы этого года, — рассказала «Реальному времени» Гульнара Габдрахманова.

Ежегодно Госкомархив выпускает от четырех до семи книг. Например, бестселлером стало издание о тыловой помощи Татарстана в годы Великой Отечественной войны. Благодаря материалам из этого издания звание «Город трудовой доблести» получили Казань и Зеленодольск. Получить почетное звание хотят также Елабуга, Бугульма, Кукмор и Чистополь — специалисты изучают соответствующие документы.

«Мы с Турцией очень активно работаем. Сейчас с Узбекистаном такую же книгу готовим. С нами готовы поделиться документами Казахстан и Туркменистан», — добавила председатель Госкомитета по архивному делу. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Еще одна полюбившаяся читателям книга — «Казань в Османских архивах». «Мы с Турцией очень активно работаем. Сейчас с Узбекистаном такую же книгу готовим. С нами готовы поделиться документами Казахстан и Туркменистан», — добавила председатель Госкомитета по архивному делу.

Как она поделилась с нашим изданием, сейчас сотрудники архива активно выезжают и в другие регионы России, и за рубеж. Такая массовая работа по выявлению и оцифровке документов раньше еще не велась. Взаимен татарстанские специалисты предлагают партнерам помощь с расшифровкой арабской графики.

Обращаются ли в архив сами жители республики? Гульнара Габдрахманова заверяет: да, и весьма активно. В архив приходит порядка 500 запросов в день. Около 350 из них — это социально-правовые вопросы, связанные с рабочим стажем и пенсией. А оставшиеся — тематические, от краеведов и энтузиастов, которые составляют свое генеалогическое древо.

