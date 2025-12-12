Комитет Госдумы одобрил отмену подачи чиновниками ежегодных деклараций о доходах

Сведения о доходах и расходах они будут предоставлять только при возникновении конкретных оснований

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предусматривает отказ от ежегодного декларирования доходов госслужащими и законодателями. Как напоминает ТАСС, сведения о доходах и расходах они будут предоставлять только при возникновении конкретных оснований, а не в обязательном порядке каждый год.

Данное решение, как указано в думской электронной базе, предлагает Совету Госдумы включить указанный законопроект в проект порядка работы на 16 декабря для рассмотрения в первом чтении. Инициатива была внесена группой депутатов, возглавляемой председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.



Несмотря на общую отмену ежегодного декларирования, обязательное предоставление сведений о доходах и расходах сохранится при поступлении на службу или работу в отдельные организации, при назначении на государственные или муниципальные должности. Кроме того, декларации потребуются при переводе госслужащего из одного органа власти в другой или при его включении в федеральный кадровый резерв.

Следует отметить, что по действующему законодательству высокопоставленные государственные служащие и парламентарии, а также их супруги и несовершеннолетние дети, обязаны предоставлять декларации о своих доходах и расходах ежегодно до 1 апреля.

Рената Валеева