Рак кожи возглавил список онкологических заболеваний в Татарстане

Отдельно отмечено, что 334 из этих случаев пришлись на меланому

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане рак кожи вышел на первое место по заболеваемости среди всех онкологических патологий. Согласно данным за 2024 год, онкологические диагнозы, связанные с поражением кожных покровов, были установлены у 2 601 человека. Отдельно отмечено, что 334 из этих случаев пришлись на меланому — наиболее агрессивную форму рака кожи, отличающуюся высокой склонностью к метастазированию. Эти данные были озвучены в рамках научно-практической конференции «Актуальные вопросы дерматовенерологии», передает Минздрав РТ.

Эксперты подчеркнули, что ранняя диагностика онкологических заболеваний имеет первостепенное значение. Именно выявление патологии на начальных этапах значительно повышает вероятность успешного лечения и, как следствие, выживаемости пациентов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В онкологической практике, как отмечалось на мероприятии, нередко наиболее оправдан осторожный подход, включающий элементы гипердиагностики, что позволяет избежать недооценки потенциально опасных признаков.

По данным на конец ноября 2025 года, в Республиканском онкоцентре состоят на учете около 127 тысяч человек. В этом году было выявлено 19 452 человека с онкологией — это больше на 7,2% к аналогичному показателю прошлого года.

В Татарстане до сих прорабатывают вопрос лечения онкобольных в Нижнекамске. Его поднимали в конце ноября на сессии Госсовета. Местные онкобольные вынуждены проходить обследование и лечение в Альметьевске, что требует преодоления 110 километров — около двух часов пути только в одну сторону.

В городе есть первичное онкологическое отделение, но наблюдается нехватка медсестер, онкологов и аппаратуры.

Рената Валеева