Минниханов поручил принять меры против необоснованных счетов за ЖКУ

Раис Татарстана призвал разобраться с претензиями по коммунальным «платежкам»

Фото: Роман Хасаев

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с призывом усилить меры против необоснованных счетов за ЖКУ. По его словам, несмотря на теплый ноябрь, повышение платежей оказалось чувствительным для населения.

— Жители опасаются, что с наступлением морозов платежи вырастут еще больше. Организуйте «горячие линии». Людям нужно спокойно все разъяснять. Это наша работа, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минниханов поручил обеспечить оперативный пересчет платежей в случае претензий.

Раис республики призвал Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Госкомитет по тарифам, Госжилинспекцию, администрации городов и районов, управляющие компании, «Татэнерго» взять на контроль вопросы с необоснованными счетами за ЖКУ.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

В Татарстане в 2026 году тарифы по ЖКУ вырастут дважды — на 1,7% с 1 января и с 1 октября на 13,4% или 18,2% в зависимости от муниципалитета. При этом с 1 июля 2025 года в республике уже прошло повышение тарифов. Так, в Казани и Набережных Челнах рост платежей составил 22,3%.

За период с января по октябрь собираемость ЖКУ в среднем по Татарстану составила 99,3%.



Зульфат Шафигуллин