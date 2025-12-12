В России определены наиболее востребованные отрасли для трудовых мигрантов

Для реализации плана власти утвердили выдачу 278,9 тыс. приглашений на въезд в Россию

Фото: Динар Фатыхов

Правительство определило потребность в привлечении визовых иностранных работников на 2026 год. Согласно постановлению кабмина, квота составит 278 940 человек — это на 15,7% больше, чем в 2025 году (234,9 тыс. человек). Об этом пишет РИА «Новость».

Для реализации плана власти утвердили выдачу 278,9 тыс. приглашений на въезд в Россию с целью трудовой деятельности и столько же разрешений на работу. Квоты распределены по приоритетным профессионально‑квалификационным группам.

Наибольшая потребность заявлена в рабочих пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности — свыше 71 тыс. человек. На втором месте — строители и рабочие родственных занятий (кроме электриков): для них зарезервировано более 55,3 тыс. квот.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Третью строчку по объему квот заняли работники металлообрабатывающего и машиностроительного производств, а также механики и ремонтники — почти 45,4 тыс. мест. Далее следуют:

операторы промышленных установок и стационарного оборудования — 19,7 тысячи квот;

неквалифицированные рабочие в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте — 13,3 тысячи;

специалисты в области науки и техники — свыше 8,5 тысячи;

техники в сфере науки и техники — более 12,1 тысячи;

работники в области электротехники и электроники — более 6,8 тысячи;

квалифицированные работники сельского хозяйства (производящие товарную продукцию) — почти 5,1 тысячи;

работники сферы индивидуальных услуг — более 4,4 тысячи.

Кроме того, свыше 37 тысяч квот выделено для представителей других профессионально‑квалификационных групп.

Рената Валеева