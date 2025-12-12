Цена на серебро впервые в истории поднялась выше $65
Фьючерс на бирже Comex подорожал на 0,67%
Биржевая цена на серебро впервые в истории превысила отметку в $65 за тройскую унцию. Об этом пишет РИА «Новости».
По состоянию на 17:28 мск 12 декабря мартовский фьючерс на серебро на бирже Comex подорожал на 0,67% к предыдущему закрытию — до $65,028 за унцию.
Ранее, 9 декабря, фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года уже устанавливал исторический рекорд, преодолев отметку в $60 за унцию.
