ЕС договорился о бессрочной заморозке активов ЦБ РФ на €210 млрд

Ранее обсуждалась возможность предоставления Украине кредита в размере от 185 до 210 миллиардов евро

Страны Европейского союза достигли соглашения о заморозке на неопределенный период активов Центрального банка Российской Федерации, удерживаемых на территории Европы. Об этом в четверг сообщило Reuters, уточнив, что правительства евроблока согласовали заморозку активов на общую сумму в 210 миллиардов евро.

Данное решение принято на фоне активных усилий Еврокомиссии, которая пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для финансовой поддержки Киева. Ранее обсуждалась возможность предоставления Украине кредита в размере от 185 до 210 миллиардов евро, который условно должен был быть возвращен после окончания конфликта и в случае выплаты Москвой материального ущерба. Однако на данном этапе речь идет именно о заморозке, а не о прямом использовании этих средств.

В Министерстве иностранных дел РФ уже неоднократно заявляли, что идеи Евросоюза о выплате Россией репараций украинской стороне «оторваны от реальности», а действия Брюсселя в отношении российских активов расцениваются как «воровство».

Напомним, после начала российской специальной военной операции на Украине, Европейский союз и страны «Большой семерки» (G7) заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ, что составляет примерно 300 миллиардов евро. Из этой значительной суммы более 200 миллиардов евро находятся на территории ЕС. Важно отметить, что большая часть этих средств, около 180 миллиардов евро, размещена на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, специализирующейся на клиринге и расчетах по ценным бумагам. При этом Еврокомиссия ранее сообщала, что уже перевела Украине 18,1 миллиарда евро за период с января по ноябрь 2025 года, но эти средства были получены не от замороженных активов напрямую, а от доходов, генерируемых этими активами.

Рената Валеева