На полях Татарстана остались неубранными 46 тыс. га технических культур

За две недели декабря успели убрать 30 тыс. га площадей

Фото: Алексей Вангаев

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов выступил с докладом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

В республике продолжается уборочная кампания. За прошедшие две недели убрано 30 тыс. гектаров, в том числе 8 тыс. га кукурузы и 22 тыс. га подсолнечника.

В Татарстане остается неубранными еще 46 тыс. га площадей. Больше всего — в Нижнекамском (4,4 тыс. га), Бугульминском (4,2 тыс. га) и Муслюмовском (4,2 тыс. га) районах.

Илья Репин / realnoevremya.ru

Кроме этого, Гарипов сообщил о вывозе 1 млн 322 тыс. тонн сахарной свеклы на заводы и переработке 1 млн 308 тыс. тонн сырья. Всего в республике произведено 184 тыс. тонн сахара с выводом в 14,5%.

В начале декабря в республике оставалось убрать 77 тысяч гектаров сельскохозяйственных площадей, из которых 59 тысяч гектаров — посевы подсолнечника.

Зульфат Шафигуллин