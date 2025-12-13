На полях Татарстана остались неубранными 46 тыс. га технических культур
За две недели декабря успели убрать 30 тыс. га площадей
Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов выступил с докладом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.
В республике продолжается уборочная кампания. За прошедшие две недели убрано 30 тыс. гектаров, в том числе 8 тыс. га кукурузы и 22 тыс. га подсолнечника.
В Татарстане остается неубранными еще 46 тыс. га площадей. Больше всего — в Нижнекамском (4,4 тыс. га), Бугульминском (4,2 тыс. га) и Муслюмовском (4,2 тыс. га) районах.
Кроме этого, Гарипов сообщил о вывозе 1 млн 322 тыс. тонн сахарной свеклы на заводы и переработке 1 млн 308 тыс. тонн сырья. Всего в республике произведено 184 тыс. тонн сахара с выводом в 14,5%.
В начале декабря в республике оставалось убрать 77 тысяч гектаров сельскохозяйственных площадей, из которых 59 тысяч гектаров — посевы подсолнечника.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».