Голикова заявила о снижении производственной занятости в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России производственная занятость снизилась с 34,4% в 2007 году до 28,9% в 2022 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.



По ее словам, в течение последних 15 лет наблюдалась устойчивая тенденция, по которой граждане переходили из производственного сектора в сектор услуг:

— У нас та самая производственная занятость… сократилась с 34,4% в 2007 году до 28,9% в 2022 году. То есть мы устойчиво ушли из производственной занятости, которая нам сейчас так необходима, — приводит «Интерфакс» ее слова.

Она отметила, что за два года возросло количество граждан, которые находятся в трудоспособном возрасте, — на 1,6 млн человек. Возросла занятость в возрасте 35—70 лет, но наблюдается проблема с молодежной занятостью.

В этом году обучение в колледжах завершат почти 812 тыс. человек, из выпускников 129 тыс. уже трудоустроены, а почти 338 тыс. определились с дальнейшим трудоустройством.

По прогнозу вице-премьера, для отраслей, которые обеспечивают технологический суверенитет, потребуется дополнительно 1 млн работников до 2030 года.

Фото: realnoevremya.ru

Голикова заявляла, что в России количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости, составляет 522 тысячи человек — это на 42 тысячи меньше, чем в начале года.



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Маргарита Головатенко