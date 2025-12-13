Казань начала XXI века: как выглядели окраины Старо-Татарской и Мокрой слобод

Гуляем по городу вдоль трамвайных рельсов, часть третья

Пивоваренный завод Александровых. Он же «Восточная Бавария» Петцольда. Фото: предоставлено Ильей Евлампиевым

Публикуем третью часть прогулок по Казани 2002—2003 годов благодаря фотографиям популяризатора краеведения Ильи Евлампиева. Мы уже посмотрели центр Старо-Татарской слободы, теперь же изучим, как выглядели ее окраины, и подберемся к территории, связанной с железнодорожным вокзалом.

Завод Петцольда — Александрова

Сейчас в здании справа располагаются несколько фирм. Вообще, это бывший корпус для охлаждения сусла комплекса пивоваренного завода, так что занятно, что теперь одна из компаний здесь поставляет холодильники.

Комплекс пивзавода начал формироваться в 1860-е. в В 1897-м Оскар Петцольд продал предприятие купцу Ивану Александрову. Только в сентябре 2025 года этот комплекс стали называть «Пивоваренный завод Александровых («Восточная Бавария» Петцольда — в 1867—1897 гг.)», что отражает историю.

А с 1922 года здесь работал «Красный Восток», в 90-е годы его доля на рынке снижалась, а в 2006-м его купила турецкая компания Anadolu Efes. Сейчас же территория завода ожидает окончания реставрации (в 2030-м), от изначальной идеи бань владельцы отказались и перешли к другой концепции: созданию бутик-отеля, фуд-корта, торговых и офисных площадей.

Здесь жили Крестовниковы. предоставлено Ильей Евлампиевым

Дом Крестовниковых

Стеариново-свечной завод братьев Крестовниковых открылся 28 декабря 1855 года, так что скоро юбилей! Самым главным на производстве и единственным из семи братьев, кто постоянно жил в Казани, был Иосиф Константинович. Его дом мы видим на фото.

Это здание построено в начале XX века, то есть незадолго до смерти владельца, его стиль в духе северного русского народного зодчества резко выделяет дом на фоне остальных. Нижний этаж, как и у соседей, был хозяйственным.

После революции предприятие национализировали, владельцы эмигрировали, в доме разместили сначала детский сад, потом им владело Мехобъединение, в 1990-е годы его выкупил театр Камала, некоторые его сотрудники здесь живут.

Султановская мечеть. предоставлено Ильей Евлампиевым

Султановская мечеть

Перенесемся в другую часть Тукаевской. Погода на фотографии соответствует той, что установилась за окном. А вот облик улицы Галиаскара Камала, где на пересечении с Тукая стоит мечеть, серьезно изменился. Сейчас на этом месте в основном новые постройки, в частности популярное уйгурское кафе. Многие годы стоит забор, за которым после установки фундамента и каркаса брезжит какая-то жизнь.

Согласно документам, которые хранятся в Татарской филармонии, в доме за мечетью жил певец Ильхам Шакиров, в этот момент он заканчивал Казанскую консерваторию и устраивался на работу. Здесь певец жилье снимал, а вот после получения ставки в концертной организации переехал в однокомнатную квартиру на Галактионова.

Султановская мечеть, по которой обычно отмеряют границу Старо-Татарской слободы, к этому времени вновь работала уже 7-8 лет. Обратите внимание, что между нею и домом Шакира-солдата стоит одноэтажный флигель.

Угол Тукая и Галиаскара Камала. предоставлено Ильей Евлампиевым

Дом Казанского — Иманкулова (Тукая, 7)

Как мы видим, здание законсервировано и ждет своего часа. А тротуары заняты палатками — начинается огромная территория Колхозного рынка и связанной с ним уличной торговли. Машины закрывают единственный проезд, так что пробраться отсюда к вокзалу проблематично. Сейчас на здании висит табличка: «В сентябре 1833 года проездом в город Оренбург остановился великий русский народный поэт А.С. Пушкин». Это, конечно, неправда, Солнце русской поэзии бывало в гостях у Карла Фукса, чей дом стоит на Галиаскара Камала, но на углу с Московской. Ошибку исправить не могут до сих пор.

А этот дом принадлежал Абдульману Абдулхаевичу Казанскому, как и дом на Тукая, 12, позднее его продали жене купца Мифтахутдина Измайловича Иманкулова Бибилатифе, а затем здесь работало кулеткацкое предприятие и склады.

Начало современной Бурхана Шахиди. предоставлено Ильей Евлампиевым

Мочальная площадь

Почему кулеткацкое? Потому что рядом таким товаром активно торговали. И сейчас территория на Тукая — Межлаука напоминает что-то из прошлого. Разве что на месте каменных домов теперь выстроены огромные торговые крытые рынки. Здесь и далее, на улице Ухтомского (ныне Бурхана Шахиди), теперь сохранилась рыночная суета, но на месте, к примеру, каменного дома на последнем фото теперь возводят современный отель.

Ухтомского, нынешняя Бурхана Шахиди. предоставлено Ильей Евлампиевым