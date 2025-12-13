Новости спорта

Победа с привкусом «плохой игры»: как УНИКС и «Уралмаш» творили новую эру баскетбола в Казани

19:05, 13.12.2025

«Баскет-холл» впервые принял инновационный турнир, где каждый матч — зрелище

Фото: взято с сайта wbc.vtb-league.com

Казанский «Баскет-холл» впервые открыл свои двери для нового турнира Winline Basket Cup, для УНИКСа это был первый домашний матч. Однако для казанцев заслуженная сегодня победа не стала неожиданностью: после триумфа над «больным» «Зенитом» в ноябре команда вновь продемонстрировала свое превосходство, обыграв «Уралмаш» — середняка из Единой лиги ВТБ. Хотя четвертая десятиминутка (23:28) и показала, что подопечные Ростислава Вергуна способны на неожиданности, на итоговом результате это не сказалось. Финальный счет на табло — 97:75 (28:18, 19:14, 27:15, 23:28) — убедительно продемонстрировал превосходство хозяев. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Еще маленьким мальчиком я смотрел игры NBA — было классно»

Как уже стало ясно, Winline Basket Cup — это больше чем просто классический баскетбол. Турнир привносит множество новшеств: полностью изменено оформление паркета и трибун, форма игроков, а матчи открываются выступлениями приглашенных артистов, что создает особую атмосферу и влияет на настрой самих баскетболистов. Неизменной остается лишь игра, ради которой сегодня на трибуны пришло более трех тысяч болельщиков.

предоставлено пресс-службой баскетбольного клуба УНИКС

Для защитника УНИКСа Дмитрия Кулагина обновленная атмосфера турнира стала приятным сюрпризом, напомнив ему о детских годах, когда он следил за NBA, где каждый матч превращается в зрелище. И хотя игрок ранее признавался, что в настоящее время не является постоянным зрителем заокеанской лиги, этот опыт вызвал у него явное одобрение.

— Музыка, которая играет на площадке во время игры, — это необычно. Еще маленьким мальчиком я смотрел игры NBA — было классно. Я думаю, что болельщикам это нравится, и это очень хорошо для популяризации баскетбола. Уверен, многие приходят впервые, и для них это будет прекрасным воспоминанием, — поделился Кулагин.

УНИКС отыграл большую часть матча короткой ротацией

УНИКС мощно начал матч, благодаря усилиям Маркуса Бингэма и Андрея Лопатина совершив стартовый рывок 13:2 всего за 3,5 минуты. Доминирующая передняя линия, усиленная со скамейки Джаленом Рейнольдсом, суммарно набрала 27 очков (12/18 с игры) за 20 минут. Несмотря на всего два точных дальних броска за две четверти, казанцы уверенно контролировали ход игры, уйдя на большой перерыв с комфортным преимуществом в 15 очков.

— На протяжении 30 минут мы показывали хорошую защиту. Но в последней четверти наша игра в обороне ослабла, и мы немного сдали, — объяснялся рулевой казанцев Велимир Перасович на послематчевой пресс-конференции.

Однако на вопрос, что с командой случилось к концу матча, из-за чего она упустила 28 очков в четвертой четверти, он ответил односложно:

— Мы плохо сыграли.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вслед за главным тренером капитан Кулагин похвалил соперников, особенно отметив решение их тренерского штаба выпустить на площадку исключительно российских игроков к концу матча. Это важно, поскольку, как ранее объясняла гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, игроков из России высокого уровня в стране сейчас не так много и их количества однозначно недостаточно для всех участников Лиги.

— Отмечу, что я заметил: играли российские баскетболисты и молодые ребята. Видно было их стремление, их желание проявить себя. Я полагаю, что во многом благодаря этому желанию они смогли показать баскетбол на порядок выше, чем мы. Безусловно, как профессионалы мы не можем расслабляться — это недопустимо, — заявил капитан казанцев.

Швед созидает, а парни «пашут»

УНИКС отыграл большую часть матча короткой ротацией из восьми человек. Значительную поддержку казанцам оказал недавно подписанный Алексей Швед, самый результативный игрок в истории Лиги. Сегодня звездный ветеран продемонстрировал новую грань своего таланта, сосредоточившись на розыгрыше: он набрал 7 очков и сделал 11 результативных передач.

предоставлено пресс-службой баскетбольного клуба УНИКС

Тем не менее Перасович воздержался от выделения кого-либо персонально, подчеркнув командную заслугу:

— Считаю, Алексей провел хороший матч, впрочем, как и многие другие баскетболисты. Посмотрите на статистику Маркуса Бингэма. Дишон Пьер тоже был великолепен. В защите прекрасно сыграли Михаил Беленицкий и Андрей Лопатин. Так что Швед — не единственный, кто качественно выступил сегодня. Я понимаю интерес к нему, но мы — команда.

Напомним, следующая игра УНИКСа в рамках нового турнира состоится снова против «Уралмаша» в Екатеринбурге 14 января. В Единой лиги ВТБ следующим соперником казанцев станет МБА-МАИ. Игра пройдет 16 декабря, начало — в 19:00 мск.

Статистика матча турнира Winline Basket Cup:

УНИКС — «Уралмаш» — 97:75 (28:18, 19:14, 27:15, 23:28).

Лидеры казанцев: Маркус Бингэм (20 + 9 подборов), Дмитрий Кулагин (16), Андрей Лопатин (14 + 7 подборов), Дишон Пьер (14), Алексей Швед (6 + 11 передач).

Лидеры заводчан: Тимофей Герасимов (20), Октавиус Эллис (16), Тайрэлл Нэльсон (12).

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Справка

В рамках Winline Basket Cup каждому коллективу предстоит провести по шесть поединков. Его схема традиционна: восемь команд разделены на две группы, откуда в полуфинальную стадию выходят два лидера из каждой.

В турнире участвуют восемь клубов. Среди претендентов — ведущие представители Единой лиги ВТБ: ЦСКА, «Зенит», «Локомотив-Кубань», УНИКС, «Уралмаш» и «Парма». Также список участников дополняют «Игокеа», одиннадцатикратный чемпион Боснии и Герцеговины, и сербская «Мега», известная как бывший клуб Николы Йокича перед его отъездом в NBA.

СпортБаскетбол Татарстан

