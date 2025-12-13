Победа с привкусом «плохой игры»: как УНИКС и «Уралмаш» творили новую эру баскетбола в Казани

«Баскет-холл» впервые принял инновационный турнир, где каждый матч — зрелище

Казанский «Баскет-холл» впервые открыл свои двери для нового турнира Winline Basket Cup, для УНИКСа это был первый домашний матч. Однако для казанцев заслуженная сегодня победа не стала неожиданностью: после триумфа над «больным» «Зенитом» в ноябре команда вновь продемонстрировала свое превосходство, обыграв «Уралмаш» — середняка из Единой лиги ВТБ. Хотя четвертая десятиминутка (23:28) и показала, что подопечные Ростислава Вергуна способны на неожиданности, на итоговом результате это не сказалось. Финальный счет на табло — 97:75 (28:18, 19:14, 27:15, 23:28) — убедительно продемонстрировал превосходство хозяев. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Еще маленьким мальчиком я смотрел игры NBA — было классно»

Как уже стало ясно, Winline Basket Cup — это больше чем просто классический баскетбол. Турнир привносит множество новшеств: полностью изменено оформление паркета и трибун, форма игроков, а матчи открываются выступлениями приглашенных артистов, что создает особую атмосферу и влияет на настрой самих баскетболистов. Неизменной остается лишь игра, ради которой сегодня на трибуны пришло более трех тысяч болельщиков.

Для защитника УНИКСа Дмитрия Кулагина обновленная атмосфера турнира стала приятным сюрпризом, напомнив ему о детских годах, когда он следил за NBA, где каждый матч превращается в зрелище. И хотя игрок ранее признавался, что в настоящее время не является постоянным зрителем заокеанской лиги, этот опыт вызвал у него явное одобрение.

— Музыка, которая играет на площадке во время игры, — это необычно. Еще маленьким мальчиком я смотрел игры NBA — было классно. Я думаю, что болельщикам это нравится, и это очень хорошо для популяризации баскетбола. Уверен, многие приходят впервые, и для них это будет прекрасным воспоминанием, — поделился Кулагин.

УНИКС отыграл большую часть матча короткой ротацией

УНИКС мощно начал матч, благодаря усилиям Маркуса Бингэма и Андрея Лопатина совершив стартовый рывок 13:2 всего за 3,5 минуты. Доминирующая передняя линия, усиленная со скамейки Джаленом Рейнольдсом, суммарно набрала 27 очков (12/18 с игры) за 20 минут. Несмотря на всего два точных дальних броска за две четверти, казанцы уверенно контролировали ход игры, уйдя на большой перерыв с комфортным преимуществом в 15 очков.

— На протяжении 30 минут мы показывали хорошую защиту. Но в последней четверти наша игра в обороне ослабла, и мы немного сдали, — объяснялся рулевой казанцев Велимир Перасович на послематчевой пресс-конференции.

Однако на вопрос, что с командой случилось к концу матча, из-за чего она упустила 28 очков в четвертой четверти, он ответил односложно:

— Мы плохо сыграли.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вслед за главным тренером капитан Кулагин похвалил соперников, особенно отметив решение их тренерского штаба выпустить на площадку исключительно российских игроков к концу матча. Это важно, поскольку, как ранее объясняла гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, игроков из России высокого уровня в стране сейчас не так много и их количества однозначно недостаточно для всех участников Лиги.

— Отмечу, что я заметил: играли российские баскетболисты и молодые ребята. Видно было их стремление, их желание проявить себя. Я полагаю, что во многом благодаря этому желанию они смогли показать баскетбол на порядок выше, чем мы. Безусловно, как профессионалы мы не можем расслабляться — это недопустимо, — заявил капитан казанцев.

Швед созидает, а парни «пашут»

УНИКС отыграл большую часть матча короткой ротацией из восьми человек. Значительную поддержку казанцам оказал недавно подписанный Алексей Швед, самый результативный игрок в истории Лиги. Сегодня звездный ветеран продемонстрировал новую грань своего таланта, сосредоточившись на розыгрыше: он набрал 7 очков и сделал 11 результативных передач.

Тем не менее Перасович воздержался от выделения кого-либо персонально, подчеркнув командную заслугу:

— Считаю, Алексей провел хороший матч, впрочем, как и многие другие баскетболисты. Посмотрите на статистику Маркуса Бингэма. Дишон Пьер тоже был великолепен. В защите прекрасно сыграли Михаил Беленицкий и Андрей Лопатин. Так что Швед — не единственный, кто качественно выступил сегодня. Я понимаю интерес к нему, но мы — команда.

Напомним, следующая игра УНИКСа в рамках нового турнира состоится снова против «Уралмаша» в Екатеринбурге 14 января. В Единой лиги ВТБ следующим соперником казанцев станет МБА-МАИ. Игра пройдет 16 декабря, начало — в 19:00 мск.

Статистика матча турнира Winline Basket Cup:

УНИКС — «Уралмаш» — 97:75 (28:18, 19:14, 27:15, 23:28).

Лидеры казанцев: Маркус Бингэм (20 + 9 подборов), Дмитрий Кулагин (16), Андрей Лопатин (14 + 7 подборов), Дишон Пьер (14), Алексей Швед (6 + 11 передач).

Лидеры заводчан: Тимофей Герасимов (20), Октавиус Эллис (16), Тайрэлл Нэльсон (12).

Рената Валеева