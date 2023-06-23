Российским регионам рекомендовали готовиться к проведению мероприятий по профилактике чумы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала регионам обеспечить готовность к мероприятиям по профилактике чумы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

— Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) рекомендовать: обеспечивать готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных в субъектах Российской Федерации, — сказано в документе.

В частности, руководители территориальных органов Роспотребнадзора совместно с органами исполнительной власти регионов России должны провести оценку готовности медицинских учреждений к проведению первичных противоэпидемических мероприятий, организовать подготовку медработников и вносить предложения по актуализации комплексных планов по санитарной охране территории.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Монголии выявили 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией и Китаем. Их насчитали в 17 аймаках (регионах) страны. В одном из них случаи заболевания и смерти человека от чумы были зарегистрированы в 2020 и 2022 годах.



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Айрат Назипов