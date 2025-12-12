Швейцария присоединилась к 19-му пакету санкций ЕС против России и Беларуси

Новый пакет санкций, принятый Швейцарией, включает ограничения в отношении 22 физлиц и 42 компаний и организаций

Фото: Рената Валеева

Швейцария официально присоединилась к девятнадцатому пакету антироссийских санкций Европейского союза. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства страны, что свидетельствует о продолжении политики Берна по синхронизации с ограничительными мерами Евросоюза.

Новый пакет санкций, принятый Швейцарией, включает ограничения в отношении 22 физлиц и 42 компаний и организаций. Их активы, находящиеся на территории страны, будут заморожены. Среди прочих, в санкционный список попали ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, помощник заместителя председателя Совета безопасности России Олег Осипов и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин. Расширение списка также затронуло международные структуры: под ограничениями оказались 12 компаний из Китая и Гонконга.

В рамках пакета введен полный запрет на операции с пятью российскими банками: «НКО «Истина» (АО), ООО «Земский банк», «Абсолют банк» (ПАО), «МТС-банк» и «Альфа-банк».

Помимо России, Швейцария приняла согласованные меры и против Беларуси. Ограничения коснулись двух физлиц и трех компаний из республики. Для попавших под санкции лиц также введен запрет на въезд и транзит через территорию Швейцарии.

Напомним, Совет Европы одобрил 19-й пакет санкций против РФ еще 23 октября. Европейские рестрикции затронули импорт сжиженного природного газа (СПГ), крупнейшие российские нефтяные компании и суда. Запрет на импорт СПГ будет вводиться поэтапно: краткосрочные контракты перестанут действовать через шесть месяцев после вступления решения в силу, а долгосрочные — с 1 января 2027 года.

Рената Валеева