01:23 МСК
Партии смеси Nestle, в которых нашли токсин, в Россию не поступали

20:27, 12.12.2025

Причиной стало обнаружение в продукции токсина цереулида

Фото: Татьяна Демина

Роспотребнадзор сообщил, что партии детской смеси NAN 1 OPTIPRO компании Nestlé, в которых выявлен токсин цереулид, не поступили на российский рынок. Информация об инциденте возникла на фоне добровольного отзыва части продукции Nestlé с европейских рынков.

Как уточнили в пресс‑службе ведомства, с 10 декабря компания Nestlé инициировала отзыв определенных партий сухих быстрорастворимых молочных смесей, произведенных на предприятии Nestlé Nederland b.v. в Нидерландах. Причиной стало обнаружение в продукции токсина цереулида.

В России группа компаний Nestlé — ООО «Нестле Россия» — предприняла превентивные меры: добровольно заблокировала и изымает с рынка ряд партий смеси NAN 1 OPTIPRO с олигосахаридами 2'‑FL. Под отзыв попали следующие позиции:

  • NAN 1 OPTIPRO (жестяная банка, 400 г), дата изготовления — 22.10.2025, срок годности — 22.10.2027, партия 52950346АА;
  • NAN 1 OPTIPRO (жестяная банка, 800 г), дата изготовления — 21.10.2025, срок годности — 21.10.2027, партия 52940346АВ;
  • NAN 1 OPTIPRO (жестяная банка, 800 г), дата изготовления — 21.10.2025, срок годности — 31.10.2027, партия 52940346АА;
  • NAN 1 OPTIPRO (картонная коробка, 1 050 г, с двумя вкладышами), дата изготовления — 21.10.2025, срок годности — 14.04.2027, партия 52940346ВА;
  • NAN 1 OPTIPRO (картонная коробка, 1 050 г, с двумя вкладышами), дата изготовления — 22.10.2025, срок годности — 15.04.2027, партия 52950346ВА.

Роспотребнадзор призвал потребителей не приобретать и не использовать указанную продукцию. Кроме того, ведомство рекомендовало учитывать данную информацию при планировании поездок в зарубежные страны, где смесь могла быть реализована.

