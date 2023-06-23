«Остаюсь верным присяге»: судью из Казани рекомендовали на пост главы суда в ДНР

Высшая квалифколлегия судей РФ сделала выбор в пользу кандидата из Татарстана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой usd.tatarstan.ru (Гараев с главой Управления Судебного департамента в РТ)

Президентского указа о назначении в новый российский регион — Донецкую Народную Республику — ожидает 63-летний Магнави Гараев, экс-глава Квалифколлегии судей Татарстана и экс-председатель двух районных судов. Высшая квалифколлегия судей РФ рекомендовала его на пост председателя Буденновского межрайонного суда Донецка, сообщают источники «Реального времени». Сам Гараев от комментариев пока воздерживается.

«Председатель суда там больше, чем председатель»



Новость о желании татарстанского судьи занять председательскую вакансию в ДНР вызвала переполох в судейском сообществе республики. Как отмечают собеседники «Реального времени», такого шага от Магнави Гараева, с учетом его возраста и 36-летнего судейского стажа, просто не ожидали. Поэтому были крайне удивлены, когда ВККС РФ обнародовала повестку внеочередного июньского заседания.

Конкурс на вакансию главы Буденновского межрайонного суда Донецка был объявлен еще в апреле, заявления поступили от двух кандидатов — Магнави Гараева из Казани и Анастасии Клюевой из Донецка.

Отметим, Буденновский суд был создан в 2014 году для отправления правосудия в трех районах Донецка — Буденновском, Ленинском и Пролетарском. Клюева на тот момент была судьей Ленинского райсуда Донецка. В 2015-м власти Украины обвиняли ее и еще 9 судей: «в нарушение присяги и содействие судопроизводству на временно не подконтрольных правительству территориях» и ставили вопрос об увольнении. Впрочем, отколовшийся регион выстраивал свою систему власти. Так в 2020-м Анастасия Клюева была переназначена судьей Буденновского суда Донецка на трехлетний срок по указу главы ДНР.

После вхождения Донецкой Республики в состав Российской Федерации вертикаль и горизонталь судебной власти пришлось выстраивать заново. В апреле 2023-го в России были приняты законы о создании судов на территориях четырех новых субъектов, включая ДНР, после чего Высшая квалифколлегия судей РФ объявила вакантными все должности председателей и рядовых судей в этих регионах. Чтобы соблюсти установленный российскими законами порядок назначения: выдвижение — рассмотрение кандидатов на заседании ВККС РФ — оценка рекомендованных к назначению кадровой комиссией при президенте РФ — назначение указом главы Российской Федерации.

Как отмечают собеседники «Реального времени», такого шага от Магнави Гараева, с учетом его возраста и 36-летнего судейского стажа, просто не ожидали. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой usd.tatarstan.ru

С учетом объема работы последняя внеочередная сессия квалифколлегии судей началась в выходной — 18 июня. Возможно, именно поэтому журналисты ее пропустили, а официальные результаты сессии до сих пор не обнародованы.

По данным источников «Реального времени», на воскресном заседании члены ВККС оценили информацию по двум кандидатам, задали им вопросы и в результате отдали предпочтение выдвиженцу из Татарстана — рекомендовали в председатели Буденновского межрайонного суда Донецка Магнави Гараева. Теперь очередь — за кадровой комиссией и президентом страны.

Указ о назначении может быть подписан в ближайшие полтора — два месяца, полагают собеседники «Реального времени».

Магнави Гараев о своем участии в конкурсе на пост в суде ДНР и его промежуточных итогах вчера говорить с нашим журналистом не стал.

Как отмечают эксперты, перед руководителями судов в новых регионах стоят сложнейшие задачи — на фоне СВО нужно навести порядок в применении законодательных норм. «С этим — большие сложности. На территории ЛНР и ДНР принимали и свои законы, и продолжали применять часть украинских. Председатель суда там больше, чем председатель», — отмечает один из казанских силовиков, успевший оценить ситуацию на месте.

По данным на сентябрь 2020-го, в Буденновском суде Донецка работали 11 из 20 судей, предусмотренных штатом. Серьезный дефицит кадров фиксировался и среди сотрудников аппарата суда.

В 2014-м Гараев был назначен на должность председателя Лаишевского райсуда, по истечении полномочий в 2021 году ушел в отставку. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой usd.tatarstan.ru

Когда-то хотел быть следователем

Этой осенью Магнави Гараеву будет 64. В отставку он ушел еще в 2021-м, но позднее был привлечен к исполнению обязанностей судьи в Лаишево. Согласно базе Лаишевского суда, вчера судья Гараев провел шесть заседаний — с утра рассматривал жалобы по материалам о неуплате административных штрафов, затем — два гражданских дела об использовании земли и самовольной застройке, иск татарстанца к Пенсионному фонду и спор в сфере защиты прав потребителей.

Родом Магнави Гараев из деревни Новая Чабья Кукморского района. В 1985-м закончил юрфак Казанского университета и начал работать стажером народного судьи.

«О профессии юриста я мечтал с седьмого класса... Хотел работать следователем, а меня после окончания университета направили в Приволжский районный суд Казани. Этот факт определил мою будущую судьбу, — рассказывал он уже в ранге председателя Лаишевского суда Казани газете «Камская Новь». — После полугодовой стажировки меня избрали народным судьей в Вахитовский районный народный суд. Там проработал 2 года. Позже первый заместитель председателя Верховного суда РТ Минзуфар Мавлятшин пригласил меня работать в гражданскую коллегию Верховного суда. Члены Верховного суда тогда назначались президиумом Верховного совета ТАССР».

Судьей Верховного суда Гараев был с января 1988 года по апрель 1994-го, после чего 9 лет возглавлял Советский райсуд Казани, а в 2014-м был назначен на должность председателя Лаишевского райсуда, по истечении полномочий в 2021-м году ушел в отставку.

В период работы в Советском суде дважды избирался на значимый пост председателя Квалификационной коллегии судей Татарстана, а еще защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Смягчение наказания при его назначении по российскому уголовному праву». В судейском сообществе РТ помнят, что в свое время Гараев претендовал на пост первого зампреда Верховного суда Татарстана, а позже хотел перебраться на работу в Москву — участвовал в конкурсе на должность судьи Верховного суда России.

В марте 2021-го Магнави Гараев приступил к работе в новом качестве — директором казанского филиала Всероссийского государственного университета юстиции. Но уже через несколько месяцев покинул этот пост. Отметим, ректором головного вуза является Ольга Александрова, супруга главы СКР Александра Бастрыкина.

В марте 2021-го Магнави Гараев приступил к работе директором казанского филиала Всероссийского государственного университета юстиции. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой usd.tatarstan.ru

Отказался выполнять указания ГКЧП

Самым сложным в работе судьи Магнави Гараев считает противоречие между сложившейся ситуацией и теми законодательными актами, которыми руководствуются судьи. «В принятии решения мы не можем отступить от законодательной базы», — признавал он в интервью газете «Камская Новь», а первоочередные задачи Фемиды определял так: «Восстановить истину, не ошибиться, не осудить невиновного. Очень важно трепетное отношение к людям, потому что черствому человеку не место среди судей».

На вопрос журналиста о случаях давления на людей в черных мантиях отвечал — «даже в 90-е никто не угрожал и не принуждал меня решить то или иное дело в заинтересованную сторону. Я всегда руководствовался законом». Однако вспоминал попытку давления на него как на секретаря партийной организации ВС РТ:

— Когда в 1991 году был организован Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП), 20 августа нас, секретарей партийных организаций, собрали в кабинете секретаря обкома партии. Когда сообщили о сложившейся ситуации в стране, каждого из нас спросили — будем ли мы исполнять указания руководителя ГКЧП? Я, в отличие от своих коллег, высказался, что судья в своей работе руководствуется только законом. В Конституции страны такой орган, как ГКЧП, не предусмотрен. Указания приобретают силу закона при внесении соответствующих изменений в Конституцию страны и только тогда подлежат исполнению. В зале повисло тревожное молчание... Секретарь обкома заявил мне, чтобы я покинул заседание.

Через два дня ГКЧП расформировали, и все вернулось в правовое поле. В то непростое для общества время я оставался и остаюсь сейчас верным своей присяге.