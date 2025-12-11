Спорт и производство едины

Итоги спортивного года на Казанской ТЭЦ-3

Сегодня здоровый образ жизни для многих людей является первоочередной задачей. Здоровье и энергия позволяют людям быть более продуктивными и вовлеченными в работу. На Казанской ТЭЦ-3 ценят и поддерживают стремление сотрудников к активному образу жизни. Спорт занимает важное место в корпоративной культуре. Футбол, стрельба, бег, лыжи, настольный теннис — здесь каждый может найти свой вид спорта и встретить единомышленников. Энергетики подводят спортивные итоги года. Каких успехов удалось достичь — читайте в материале «Реального времени».

Как спорт укрепляет корпоративную культуру

Развитие корпоративного спорта помогает сотрудникам сплотиться в единую команду и выявить лидеров, что играет важную роль в мотивации и укреплении корпоративной культуры. В ТГК-16 это хорошо осознают, поэтому уделяют спорту особое внимание и поддерживают работников, стремящихся к активному образу жизни.

Работники Казанской ТЭЦ-3, например, активно участвуют в различных соревнованиях на первенство города и республики. В течение года на станции проводится комплексная спартакиада по шести видам спорта: настольному теннису, волейболу, шахматам, легкоатлетическому кроссу, футболу и плаванию.

— Спорт и производство для работников являются понятиями неразрывными. На предприятии стремятся создать условия для вовлечения максимального числа сотрудников в систематические занятия физической культурой. На станции всесторонне содействуют развитию физической культуры и спорта. Все это оказывает положительное воздействие как на физическое состояние, так и на моральное, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на основной деятельности предприятия, работе персонала, — рассказывает председатель первичной профсоюзной организации станции Рамиль Ариткулов.

Команда Казанской ТЭЦ-3 — среди лучших на Спартакиаде Электропрофсоюза РТ

Казанская ТЭЦ-3 достойно проявила себя в 2025 году на соревнованиях XXVI Спартакиады Электропрофсоюза РТ, в которой приняло участие более 1 200 работников из многочисленных организаций энергетики республики. Команда в очередной раз подтвердила свое лидерство. По итогам 9 соревнований среди организаций с численностью работающих менее 500 человек Казанская ТЭЦ-3 заняла 3-е место.

Успешно выступили работники компании на соревнованиях по стрельбе: продемонстрировали точность и выдержку и заняли третью ступень пьедестала. И это неудивительно, этому виду спорта на станции уделяется особенное внимание. При спортивном зале на ТЭЦ организована площадка тренировок по стрельбе.

Ведущий инженер котлотурбинного цеха Александр Сергеев увлекается стрельбой со школы и ежегодно защищает честь родной станции на Спартакиаде Электропрофсоюза РТ. В этом году в личном зачете он занял третье место. У него и в жизни все точно продумано:

— Совмещать занятие спортом с работой, домом и семьей удается за счет того, что продолжительность тренировок относительно небольшая.

Подготовка к соревнованиям сводится к частым тренировкам по стрельбе в спортзале и отработке специальных упражнений, — рассказал энергетик.

По словам Сергеева, заниматься спортом его мотивирует само предприятие.

— Важность поддержки интереса к спорту со стороны предприятия очень велика, так как это мотивирует на достижение результатов как в спорте, так и на производстве, — считает он.

Энергетики вовлечены в спорт целыми семьями.

— Одна не тренируюсь, занимаемся всей семьей. Спорт помогает сбросить напряжение, развивает умения выигрывать и проигрывать, улучшает настроение. А поддержка компании позволяет почувствовать себя значимым для предприятия, — рассказала начальник смены химического цеха Анастасия Сержантова.

Эта поддержка проявляется во многом.

— Мы арендуем залы для проведения тренировок по волейболу и мини-футболу. На территории предприятия есть небольшой спортзал, где можно проводить тренировки по фитнесу и настольному теннису. Также мы поддерживаем сотрудников в покупке абонементов в фитнес-клуб, бассейн. Имеются свои сборные команды по различным видам спорта. Много работников ходят в спортзалы, занимаются бегом, участвуют в различных спортивных мероприятиях, которые проводятся в городе и республике. Подготовка у всех разная — есть сотрудники, имеющие спортивные разряды, есть любители, которые только начинают. Главное — вовлеченность и азарт, — рассказал Рамиль Артикулов.

Успешно в этом году энергетики выступили и в соревнованиях и настольному теннису.

Успешно в этом году энергетики выступили и в соревнованиях по мини-футболу и настольному теннису.

Футбольная команда «Энергия» — визитная карточка станции. На ее счету многочисленные победы в отраслевых и республиканских турнирах.

Спорт является неотъемлемой частью жизни энергетиков, укрепляя не только их физическое и моральное состояние, но и положительно влияя на результаты производственной деятельности. Поддержка со стороны компании, вовлечение целых семей в спортивную активность и разнообразные виды спорта подтверждают, что для ТЭЦ спорт — это не просто хобби, а важный элемент корпоративной стратегии.