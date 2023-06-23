В Татарстане разрабатывают новую программу развития рынка газомоторного топлива

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день разрабатывается новая программа развития рынка газомоторного топлива. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли республики Марат Минибаев.

— В настоящее время у нас ведется разработка новой программы развития газомоторного топлива на новый десятилетний период. Параллельно также ведется работа по разработке аналогичной программы на федеральном уровне. Также мы в этом принимаем активное участие совместно с Министерством промышленности и торговли России и Министерством энергетики, — сообщил он.

По его словам, Татарстан предложил дополнительные меры по стимулированию рынка газомоторного топлива. Они обсуждаются.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Предыдущая программа развития рынка газомоторного топлива в Татарстане принята в 2013 году. С момента ее реализации количество газомоторной техники в республике выросло почти в 26 раз. За январь — май 2023 года под КПГ переоборудовали 199 транспортных средств. За прошлый год их количество составило 1 221.



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Татьяна Демина