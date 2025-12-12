В Минюст Татарстана в 2025 году поступило на 38% больше обращений граждан

Люди стали чаще подавать заявления электронно

В 2025 году Минюст Татарстана зафиксировал рост числа обращений граждан: их количество достигло 3,5 тысячи, что на 38% превышает показатель 2024 года. Об этом сообщил управляющий делами министерства Ильдус Хафизов, цитирует его пресс-служба.

Особую динамику продемонстрировал сегмент электронных обращений. Через интернет‑приемную, ЕСИА и Платформу обратной связи (ПОС) поступило 1 157 заявлений — почти треть от общего числа.

10 декабря в Госсовете Татарстана представители профильных министерств и комитетов рассказали, как в республике борются со взяточничеством в одной конкретной сфере — при экспертизе законопроектов и иных актов. Как сообщил министр юстиции республики Рустем Загидуллин, эта проверка многоступенчатая. На первом этапе экспертизу проводят разработчики — это требование федерального закона. На втором в процесс включается Минюст.

Всего антикоррупционную экспертизу Минюста прошли 1 815 документов.

Рената Валеева