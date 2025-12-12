В Татарстане на 27% сократилось число случаев незаконной рубки леса

С 15 по 31 декабря будет организовано патрулирование лесного фонда

Фото: Реальное время

В Татарстане за 11 месяцев 2025 года выявлено 40 случаев незаконной рубки лесных насаждений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество нарушений сократилось на 27%, а объем незаконно заготовленной древесины снизился на 68%. Такие данные привел начальник отдела государственного контроля и надзора Айрат Ахмеров, чьи слова цитирует Минлесхоз РТ.

Анализ выявленных нарушений показал, что чаще всего незаконные рубки происходят из‑за незнания гражданами лесного законодательства. Типичная ситуация — попытки срубить сухостойные деревья, тогда как законом разрешен лишь сбор валежника. Как правило, нарушителями оказываются местные жители, проживающие вблизи мест совершения правонарушений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В преддверии новогодних праздников в республике запланированы дополнительные меры по защите лесов. С 15 по 31 декабря на территории Татарстана пройдет межведомственное оперативно‑профилактическое мероприятие «Ель». Его задачи — обеспечить сохранность молодняка хвойных пород и усилить его охрану от незаконных рубок.

В рамках мероприятия будет организовано патрулирование лесного фонда. Кроме того, сотрудники ведомств проведут разъяснительную работу с населением: расскажут об ответственности за незаконную рубку деревьев и о легальных способах приобретения новогодних елей и сосен.



Рената Валеева