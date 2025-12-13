Экзотическое бенди, бухта Счастья и Три Пэ

В книге для подростков «Неудачники» — команда мечты» Дмитрий Ищенко продолжает традиции Каверина, Катаева и Крапивина

Фото: Реальное время

На этой недели писатель Дмитрий Ищенко стал лауреатом Премии правительства РФ в области детской и подростковой литературы в номинации «Лучшее прозаическое произведение для подростков» за книгу «Неудачники» — команда мечты». Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, чем эта книга могла зацепить жюри премии.

Бенди на Крайнем Севере

Последний день августа 2022 года. Небольшой неназванный поселок под Мурманском. Там решили построить большой завод, вокруг которого должна появиться инфраструктура, дороги, а еще новые рабочие места и регулярная «гуманитарка» для населения. Как-никак поселок уже пятьсот лет там стоит, а теперь его нужно переносить, и не все жители довольны таким поворотом дел. «Гуманитарку» в коробках привез представитель бизнесменов на черном джипе. Вышел из машины в лаковых ботинках и сообщил местному учителю Петру Петровичу Перову (или Три Пэ, как прозвали его жители поселка), который должен принять эти коробки вместо мэра, уехавшего на несколько часов на совещание в область. Только вот мужик в лаковых ботинках начал все загружать обратно: мол, что-то не срослось, завода не будет, поэтому и помощи тоже не будет. Оставил учителю только клюшки для хоккея с мячом. Они в машину не поместились.

Вообще, Перов преподает литературу и историю, но в маленьком поселке с учителями напряженка, поэтому он ведет еще и другие предметы, в том числе физкультуру. Так эти клюшки оказались у детей в местной и единственной школе. Двенадцатилетний мечтательный Петя Солнцев по прозвищу «Солнце» и его друзья — полноватый Мишка Пузырев, которого все зовут «Пузырь», и шустрая Вера Синицина, сокращенно «Синица» — сразу же нашли применение клюшкам на уроках физкультуры. А потом, для красивого отчета и по наличию клюшек, мэр поселка отчитался, что есть у них команда по хоккею с мячом, которую область рекомендовала отправить на участие в первенстве. К слову, никто из ребят до этого момента клюшек в руках не держал и на коньках кататься не умел. Но история уже закрутилась, и деваться некуда. Нужно готовиться к игре.

Сам Дмитрий Ищенко хоккеем с мячом никогда не занимался. Но по журналистской работе познакомился с этим видом спорта и углубился в его историю. Гонять палкой какую-нибудь катящуюся штуку по земле, льду или снегу начали еще в древние времена. В международной практике хоккей с мячом называют красивым слово бенди, а у нас он известен как русский хоккей. И даже известна дата его рождения: первый матч прошел в Санкт-Петербурге 8 марта 1898 года. Было это на Северном катке на Каменноостровском проспекте. А основателем русского хоккея принято считать Петра Москвина, который был еще и родоначальником российской легкой атлетики.

Не благодаря, а вопреки

И хотя все действие книги разворачивается вокруг участия детской команды в первенстве по русскому хоккею, спорт здесь далеко не главная тема. Она движет сюжет и помогает раскрывать разноплановую проблематику жизни людей на Крайнем Севере. Небольшой поселок находится от Мурманска в трех часах езды на автобусе. Здесь практически ничего нет: чуть больше пятисот жителей, почта, полиция, школа, медпункт, военные, которые «сами по себе», и невероятная северная природа с ее чарующими белоснежными пространствами и холодом.

«Север — это то место, с которым связана моя жизнь, место, которое я знаю, понимаю логику поступков людей, их отношения между собой и к тому месту, где они живут», — рассказывал Ищенко в одном интервью. Писатель рисует на первый взгляд суровых людей, чей характер под стать природным условиям, в которых они живут. Но чем невыносимее климат, тем сильнее связи между людьми. Чтобы выжить, людям Севера нужно держаться вместе, учиться взаимовыручке и поддержке. Иначе никак. Ищенко показывает эти тонкие связи между людьми на примере как простых бытовых ситуаций, так и глобальных событий, в которых задействованы почти все жители поселка.

Область решила провести первенство именно здесь. Но какое первенство, если по факту в поселке нет ни одной спортивной секции и даже некоего подобия стадиона. Но люди самоорганизуются и помогают друг другу. Старый аэродром заливают из переоборудованного старого танка, превращая поле в каток. Чинят допотопный самолет, который должен взлететь и устроить авиашоу, хотя почти никто не верит в то, что он полетит. Ворота варят из труб, а вместо сетки закрепляют рыбацкие сети. Жители поселка расчехляют свои антресоли и чердаки в поисках старых советских коньков. И даже мяч из игры делают в школьном кабинете труда из дерева, найденного на берегу моря. А восьмидесятилетняя Степанида озадачивается пошивом формы для команды.

Между людьми возникает особая человеческая теплота, которая возможна, пожалуй, только в таких суровых условиях. Жителям никто не помогает: ни государство, ни бизнес. И они — не благодаря, а вопреки — идут к своей цели. Конечно, не все получается гладко, впереди много препятствий в первую очередь у Петра Большого (учитель Перов) и Петра Меньшого (Петя Солнцев). Именно эти два персонажа проходят наибольшую трансформацию, преодолевая сомнения, неуверенность, страхи и внешние обстоятельства, которые давят посильнее низких температур.

Северное счастье

Петр Перов — живет в этом поселке всего два года. Он приехал работать учителем по контракту. В тот день, когда мужик в лаковых ботинках вывалил ему клюшки, Перов хотел уволиться. Казалось, что суровый Север его не принял, переломил хребет снежной тоской.

Он ехал сюда и мечтал о том, что будет, как просветитель минувших эпох, нести в жизнь в далеком селенье доброе, светлое, вечное.

Сначала учитель хотел увлечь местных ребят туризмом и велоспортом. Но идея не получила восторженных откликов, поскольку велосипед в поселке — не модный тренд с нулевым углеродным следом, а необходимость в теплое время года. Потом Перов пытался пристрастить детей к фотографии. «Если человек будет больше фотографировать, то быстрее увидит всю красоту и недостатки мира, а значит, будет больше ценить первое и активнее исправлять второе», — рассуждал учитель. Но местные не видели ничего удивительного в привычной для них природе, зато видели разруху вокруг, которая совсем не воодушевляла. Затем Перов увлекся краеведением, но детям было по большей степени все равно, кто посещал эти места в позапрошлом веке. А еще была идея кинолектория и киноклуба.

Петр Перов был идеалистом, он видел несовершенства мира, но хотел его починить, создать свой идеальный мир. Правда, со временем романтика Крайнего Севера перестала очаровывать, ей на смену пришли уныние и скука. И Перов бы разорвал контракт и уехал, как и собирался сделать, если бы не одна находка. В подвале заброшки Солнце, Пузырь и Синицы нашла старый чемодан без ручки, где среди пожелтевших газет затесался дневник некоего Петра (уже третьего в этой истории). Этот Петр из дневника фиксировал события, которые происходили на рубеже XIX—XX веков в Санкт-Петербурге, Париже и на Кольском полуострове, где сначала гимназист, а потом уже инженер Петр искал бухту Счастья. Он приехал в необжитой край, чтобы строить не только порт, но и новую жизнь. В его строках сквозит вера в светлое будущее, надежды и железобетонная уверенность, что все получится, что счастье достижимо, даже когда вокруг полный раздрай, революция и Гражданская война.

Дмитрий Ищенко рассказывал, что прототипом неутомимого Петра рубежа веков был уже упомянутый родоначальник русского хоккея Петр Москвин, а еще выдающийся инженер и портостроитель Валериан Ляхницкий. В начале прошлого века он приехал в Мурман и решил, где именно будет построен большой порт. Позже вокруг него появился город Романов-на-Мурмане. Это был последний город, появившийся в Российской империи. Потом Романов-на-Мурмане переименовали в Мурманск. «Такое решение о выборе места нового порта не могли принять в течение нескольких десятилетий. А молодой грамотный инженер сделал то, что живет и работает уже больше века», — сказал писатель.

Страницы из дневника появляются в книге параллельно основному повествованию, и его содержание по настроению перекликается с действиями в настоящем. Переломные моменты, на которые, кажется, никак нельзя повлиять. Сложные решения. Климат, который тяжело полюбить, но влюбившись, уже не можешь жить без него. Понимание долга и ответственности. Именно дневник возвращает Перову веру в себя, ребят и Север. И хотя формально это история взросления Пети Солнцева и его друзей в лучших традициях советской подростковой литературы о дружбе, но на самом деле, это история взросления учителя Перова, который все-таки находит свою бухту Счастья.

Издательство: «КомпасГид»

Количество страниц: 248

Год: 2025

Возрастное ограничение: 12+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».