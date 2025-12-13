Утвержден размер технологического сбора на электронику для россиян

Не более пяти тысяч рублей за каждую единицу продукции

Стали известны размеры технологического сбора на электронную продукцию для россиян. Информацию опубликовали в РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий федеральный закон.

Величина технологического сбора на электронику в России не превысит пяти тысяч рублей за единицу продукции.

— Размеры технологического сбора устанавливаются правительством Российской Федерации в российских рублях в виде фиксированных ценовых значений за каждую единицу электронной компонентной базы,… составляют не более 5 000 рублей, — говорится в тексте закона.

В конце ноября президент России Владимир Путин утвердил введение технологического сбора в стране с 2026 года.

По предварительным расчетам Минфина, в 2026 году (с учетом введения с сентября) доходы бюджета от нового сбора могут составить порядка 20 млрд рублей. В 2027 году ожидается поступление около 88 млрд, а с 2028 года — порядка 110 млрд рублей ежегодно.

Зульфат Шафигуллин