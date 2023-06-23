Рустам Минниханов: сегодня как никогда актуальна подготовка управленческих кадров

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов считает актуальной задачу подготовки управленческих кадров, которые способны работать в самых сложных условиях, об этом он заявил на пленарном заседании Международной научно-практической конференции «Современное бизнес-образование: Россия и мир» на площадке КФУ, сообщает пресс-служба раиса республики.



— Несмотря на непростую международную ситуацию, мы стремимся расширять связи с дружественными государствами, в том числе в научно-образовательной сфере, — сказал он.

Он упомянул, что этот факт подтверждает в том числе высокий интерес со стороны зарубежных партнеров к недавно состоявшимся Международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: Kazan-Forum» и Международному форуму министров образования.

Минниханов обратил внимание, что Татарстан не первый раз становится площадкой для экспертных дискуссий, посвященных вопросам бизнес-образования:

— Уверен, профессиональный диалог с участием представителей Школы и других учебных заведений страны позволит найти ответы на вопросы дальнейшего совершенствования бизнес-образования в нашей стране.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В начале июня Рустам Минниханов заявил, что расходы на образование — это не просто социальное обязательство государства, это инвестиции в будущее с высокой отдачей. По словам Рустама Минниханова, системное совершенствование образования и воспитания — «залог успеха будущего стран, их технологического лидерства и благополучия населения».



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Маргарита Головатенко