Минпросвещения опубликовало даты зимних каникул в школах
Школьники зимой в 2026 году будут отдыхать меньше прошлогоднего
Министерство просвещения России опубликовало рекомендованные даты проведения зимних каникул. Информацию обнародовали в пресс-службе ведомства.
Школьники в этом учебном году будут отдыхать меньше прошлогоднего — с 31 декабря по 11 января. В учебном цикле — 2024/25 зимние каникулы составили 14 дней, нынешние будут длиться 12 дней.
В связи с этим в Минпросвещения РФ подчеркнули, что по приказу общая продолжительность каникул должна быть не менее семи дней.
Количество дней каникул может варьироваться по регионам и муниципалитетам. Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» утверждение календарного графика относится к компетенции школы.
В Татарстане даты зимних каникул для школьников были согласованы уже в октябре.
