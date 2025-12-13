Минпросвещения опубликовало даты зимних каникул в школах

Школьники зимой в 2026 году будут отдыхать меньше прошлогоднего

Фото: Артем Дергунов

Министерство просвещения России опубликовало рекомендованные даты проведения зимних каникул. Информацию обнародовали в пресс-службе ведомства.

Школьники в этом учебном году будут отдыхать меньше прошлогоднего — с 31 декабря по 11 января. В учебном цикле — 2024/25 зимние каникулы составили 14 дней, нынешние будут длиться 12 дней.

В связи с этим в Минпросвещения РФ подчеркнули, что по приказу общая продолжительность каникул должна быть не менее семи дней.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Количество дней каникул может варьироваться по регионам и муниципалитетам. Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» утверждение календарного графика относится к компетенции школы.

В Татарстане даты зимних каникул для школьников были согласованы уже в октябре.

Зульфат Шафигуллин