На ремонт сельхозтехники в Татарстане потребуется 6,4 млрд рублей

Ремонтные работы обойдутся дешевле, чем закупка новой техники

Фото: Максим Платонов

Агропромышленный комплекс Татарстана нуждается в ремонте сельхозтехники на сумму более 6,4 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

Ремонтные работы признаны более эффективными и экономичными при нынешней высокой стоимости сельхозтехники. Ожидается, что капитальный ремонт позволит восстановить до 80% ресурса техники и продлит срок ее эксплуатации.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

При этом годовой рабочий цикл сельхозтехники составляет около 60 дней в году. Остальное время приходится на периоды хранения и ремонта.

Ранее в августе появилась информация, что татарстанские сельхозпроизводители оказались в критической ситуации из-за падения доходов и роста цен на машины.

Зульфат Шафигуллин