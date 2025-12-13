На ремонт сельхозтехники в Татарстане потребуется 6,4 млрд рублей
Ремонтные работы обойдутся дешевле, чем закупка новой техники
Агропромышленный комплекс Татарстана нуждается в ремонте сельхозтехники на сумму более 6,4 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.
Ремонтные работы признаны более эффективными и экономичными при нынешней высокой стоимости сельхозтехники. Ожидается, что капитальный ремонт позволит восстановить до 80% ресурса техники и продлит срок ее эксплуатации.
При этом годовой рабочий цикл сельхозтехники составляет около 60 дней в году. Остальное время приходится на периоды хранения и ремонта.
Ранее в августе появилась информация, что татарстанские сельхозпроизводители оказались в критической ситуации из-за падения доходов и роста цен на машины.
