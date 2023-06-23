Татарстан получит дополнительные 78 млн рублей на создание умных спортивных площадок

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Татарстан и еще пять регионов России получат из бюджета России дополнительные 78 млн рублей на создание умных спортивных площадок по федеральному проекту «Бизнес-спринт» госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Республика получит в общей сложности 104 млн рублей — 78 млн в 2023 году и 26 млн в 2025-м.

Помимо Татарстана дополнительное финансирование в размере 78 млн рублей из федерального бюджета направят в Пермский край, Чечню, Архангельскую, Белгородскую и Ростовскую области. Общая сумма составит около 500 млн рублей.

Средства предназначены на обустройство современных площадок для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы занимающиеся могли подобрать индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений, сообщает пресс-служба российского правительства. Таким образом россиян планируют привлечь к занятиям физкультурой.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, на 2022 год в России было запланировано строительство 110 умных спортплощадок в 82 регионах. Из-за отмены крупных международных спортивных турниров 2,4 млрд рублей распределили дополнительно на 94 объекта. Общая сумма финансирования составила около 5 млрд рублей.



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Татьяна Демина