В Казани задействовали 311 единиц техники для очистки снега

Днем на уборку снега выйдут 463 рабочих

Фото: Динар Фатыхов

В Казани для дневной уборки снега задействуют 463 рабочих и 311 единиц техники. Об этом сообщили в Мэрии города.

Планируется, что городские службы оперативно очистят дороги и тротуары от снега, после чего обработают их противогололедными материалами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным комитета внешнего благоустройства, ночью улицы Казани убирали 47 рабочих и 191 единица техники, из города было вывезено 1 тыс. 770 тонн снега. В целях противогололедной обработки использовали 807,8 тонны противогололедных материалов.

В субботу в Татарстане ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами метель и туман.

Зульфат Шафигуллин