Итоги дня: выступление Лаврова в ООН, запрет смены пола в паспорте, Минниханов в Узбекистане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 24 апреля:
- Годовая инфляция в России находится на уровне 3%, рассказал министр финансов страны Антон Силуанов. По его словам, властям удалось справиться с инфляцией, которая в феврале — марте прошлого года «скакнула до высоких уровней».
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и заявил, что в «эти непростые времена» республикам удалось сохранить «эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство». Также он встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров председательствует на открытых дебатах высокого уровня в Совете Безопасности ООН по теме эффективной многосторонности в защиту принципов устава организации в Нью-Йорке. Он заявил, что ООН и ее устав представляют угрозу глобальным амбициям США, которые начали разрушать глобализацию.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о наличии у Владимира Путина «двойников», заявив, что это «еще одно вранье». Он заверил, что глава государства «ни в каких бункерах не сидел» и остается «мегаактивным».
- Отменять Парад Победы на Красной площади в Москве не планируется. На нем с речью выступит Владимир Путин.
- В Казани торжественные мероприятия 9 мая начнутся с памятной церемонии возложения цветов на Арском и Архангельском кладбищах. Главной площадкой празднования традиционно станет площадь Тысячелетия — здесь пройдет Парад Победы. Завершится праздник в 22:00 салютом.
- В Казани часть летних событийных мероприятий приурочат к юбилею летней Универсиады, которая проходила в городе в 2013 году. В июне состоится «Ночной велофест». Его маршрут — 16 км — пройдет по объектам Универсиады. В июле запланирован гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» на «Ак Барс Арене».
- Родильный дом №1 городской клинической больницы №7 в Казани с 29 апреля до 12 июня закроют для плановых ремонтно-строительных работ. Рожениц будут принимать в других местах по маршрутизации, утвержденной Минздравом Татарстана.
- В столице Татарстана стелу «Казань — город трудовой доблести» откроют 4 мая, а не 8 мая, как сообщалось ранее. В сквере у вокзала «Казань-2» уже завершаются работы по ее строительству.
- Министерство юстиции России готовится отменить возможность смены пола в паспорте и других документах. Сейчас внести изменения в документы можно на основании спецсправки, выданной медицинской организацией, однако «обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом справки об изменении пола не предусматривается».
- В Госдуму внесли законопроект, который обязывает российские компании взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников после утраты ими российского налогового резидентства. Новшество затронет всех уехавших, использующих отечественный сегмент интернета или размещенные в стране технические, программно-аппаратные средства.
- В Казани «прячут» под землю теплосети, проложенные полвека назад открытым способом — в железобетонных коробах. В текущем году энергетики планируют заменить в татарстанской столице 12 км теплопроводов — часть из них как раз «поверхностные».
- Дочерняя компания «Газпрома» — ООО «Газпром комплектация» — предъявила иск на 163 млн рублей к АО «ГМС Нефтемаш» за нарушение сроков поставки двух турбокомпрессорных агрегатов. К спору подключился казанский завод — АО «Казанькомпрессормаш», который входит в тот же холдинг. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Казани введут систему отслеживания бездомных собак по видеокамерам. Модернизируют информационную систему анализа видео с камер, установленных по проектам «Безопасный город» и «Безопасный двор». На эти цели готовы потратить 11 млн рублей.
- Вахитовский суд Казани наказал условным сроком двух руководителей МУП «Метроэлектротранс». Бывший главный инженер Алексей Смирнов и глава службы энергохозяйства наземного транспорта Антон Шкаберин признаны виновными в злоупотреблении полномочиями с использованием мощностей муниципального предприятия для майнинга криптовалюты. Часть изъятого оборудования для криптофермы суд приговорил к уничтожению.
- Размер государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая увеличили в два раза — с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Решение закреплено указом раиса республики Рустама Минниханова.
- В паломничество в святые места Мекки и Медины в этом году смогут оправиться 1,8 тысячи татарстанцев — республика вернулась к квоте, которая была до пандемии. Всего из России в хадж и умру разрешено оправить 25 тысяч человек.
- Принять участие в эксперименте по исламскому банкингу планируют 14 компаний из Татарстана, Дагестана, Чечни и Башкирии. Из них 12 — нефинансовые организации, находящиеся вне поля регулирования и надзора Банка России.
- Немецкий производитель бытовой и промышленной химии Henkel AG рассчитывает на обратный выкуп активов — концерн включил такую возможность в один из пунктов соглашения о продаже своего бизнеса в России. Компания сможет воспользоваться этим правом через несколько лет.
- В Татарстане на этой неделе установится теплая погода с дождями и первыми весенними грозами. По прогнозу Гидрометцентра республики, к концу недели днем температуры воздуха будут достигать +26 градусов.
- Лишь 120 из работавших в России иностранных компаний ушли с российского рынка, рассказали в Кремле. На начало специальной военной операции в стране их насчитывалось около 1,4 тысячи.
- Евросоюз пока не готов представить 11-й пакет санкций против России, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, объединение сейчас «не в той ситуации», чтобы согласовать его. В этом вопросе ему необходимо дальнейшее обсуждение.
Ключевые события 425-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент России Владимир Путин поставил задачу вывести на один уровень денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в СВО. Он предложил «провести точечную законодательную работу и уравнять положение всех участников специальной военной операции».
- Киевский режим предпринял попытку атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами. Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера ВСУ уничтожили. Потерь нет, заявили в Минобороны России.
- На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах н. п. Стельмаховка (ЛНР), Синьковка, Артемовка, Ивановка и Фиголевка Харьковской области. Около н. п. Новоселовское (ЛНР) и Синьковка в Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
- На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» поражены живая сила и техника ВСУ около н. п. Червоная Диброва, Червонопоповка (ЛНР), Терны и Серебрянка (ДНР).
- На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах Артемовска. Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Южной» группировки войск совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск оказывали им поддержку и пресекали попытки ВСУ контратаковать с флангов. Около Богдановки (ДНР) нанесено поражение выдвигавшимся в направлении Артемовска украинским резервам.
- За сутки на этом направлении уничтожено более 280 украинских военнослужащих и наемников, боевая машина пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, одиннадцать автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и гаубица Д-30.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ у н. п. Угледар (ДНР), Каменское, Малая Токмачка Запорожской области. Около н. п. Новоселка и Новомихайловка (ДНР) пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
- На Херсонском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США.
- У н. п. Орехов и Каменское Запорожской области поражены два узла связи 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 38 украинских беспилотников.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураКультураБизнесЭкономикаФинансыНедвижимость
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